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Найулюбленішими святами в українців є Різдво та Великдень, - дослідження
12 березня 2017, 11:15 | Соцопитування | 0 | | Код для блогу | |
Найпопулярнішими святами в Україні є Пасха Христова та Різдво – їх відзначають 80% населення держави.
Такий результат виявило опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).
Соціологи цікавилися думкою пересічних українців щодо того, які свята вони найбільше полюбляють та шанують.
Як показало опитування, найулюбленішими є православні свята. За даними статистики, їх більше шанує жіноча половина населення. Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок і 77% чоловіків, Пасху – 82% жінок і 77% чоловіків, День Святої Трійці – 33% жінок і 23% чоловіків.
У той же час, прихильність респондентів до офіційних державних свят є значно нижчою і сягає від 5 до 17%.
Опитування проводилося 10-19 лютого серед повнолітніх жителів 110 населених пунктів України. Всього було опитано 2040 респондентів.
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