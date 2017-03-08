Найулюбленішими святами в українців є Різдво та Великдень, - дослідження

12 березня 2017, 11:15 | Соцопитування | 0 |   | Код для блогу |  | 

Найпопулярнішими святами в Україні є Пасха Христова та Різдво – їх відзначають 80% населення держави.

Такий результат виявило опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Соціологи цікавилися думкою пересічних українців щодо того, які свята вони найбільше полюбляють та шанують.

Як показало опитування, найулюбленішими є православні свята. За даними статистики, їх більше шанує жіноча половина населення. Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок і 77% чоловіків, Пасху – 82% жінок і 77% чоловіків, День Святої Трійці – 33% жінок і 23% чоловіків.

У той же час, прихильність респондентів до офіційних державних свят є значно нижчою і сягає від 5 до 17%.

Опитування проводилося 10-19 лютого серед повнолітніх жителів 110 населених пунктів України. Всього було опитано 2040 респондентів.

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теги до статті:Соцопитування
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