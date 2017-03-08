Українці найбільше святкують Пасху Христову та Різдво, – опитування

Найпопулярнішими святами в Україні є Пасха Христова та Різдво – їх відзначають 80% населення держави. Такий результат виявило опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи цікавилися думкою пересічних українців щодо того, які свята вони найбільше полюбляють та шанують. Як показало опитування, найулюбленішими є церковні свята. За даними статистики, їх більше шанує жіноча половина населення.

Так, Різдво Христове люблять і поважають 82% жінок і 77% чоловіків, Пасху – 82% жінок і 77% чоловіків, День Святої Трійці – 33% жінок і 23% чоловіків. У той же час, прихильність респондентів до офіційних державних свят є значно нижчою і сягає від 5 до 17%. Опитування проводилося 10-19 лютого серед повнолітніх жителів 110 населених пунктів України. Всього було опитано 2040 респондентів.