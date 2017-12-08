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На Тернопільщині затримали крадія церковних пожертв
11 грудня 2017, 12:08 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
На Тернопільщині затримали злодія, який у Духовному Марійському центрі у Зарваниці викрав у храмі гроші з скриньки для пожертв.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських із заявою про привласнення грошей, пожертвуваних на храм прихожанами, звернувся житель Зарваниці.
Зі слів чоловіка, невідома особа вийняла зі скриньки для пожертв близько двохсот гривень.
Оперативними заходами поліцейські встановили причетного до крадіжки. Ним виявився 30-річний житель села Котузів, Теребовлянського району. Зловмисник у скоєному зізнався. Йому інкримінують ч. 1 ст. 185 ККУ (крадіжка).
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