На Тернопільщині затримали крадія церковних пожертв

| Репортажі | | Православна мобілізація: віряни УПЦ (МП) захотіли зустрітися з авторами релігійних законопроектів Віруючі громадяни України, які за власними зізнаннями належать до УПЦ (МП), запросили на зустріч депутатів Верховної Ради, які є авторами законопроектів № 4128 та № 5309. З народних обранців на дискусію 30 листопада прийшов тільки автор з/п № 4128 Віктор Єленський.

| Калейдоскоп | | Арт-терапія для малечі: волинські юдеї опікуються пацієнтами дитячого санаторію Для прискорення процесу через позитивні емоції та навчання, останнім часом все частіше застосовується метод арт-терапії. Волонтери Волинської релігійної громади прогресивного юдаїзму взяли його на озброєння у своєму проекті «Веселка здоров’я».

| Огляд подій | Боротьба за визнання: кейс Македонської Православної Церкви Ані серби, ані болгари, ані греки не визнають македонців окремою нацією зі своєю мовою, культурою та традиціями. Серби вважають македонців південними сербами, а македонську діалектом сербської. Так само і болгари вважають македонців західними болгарами, а їхню мову діалектом західно-болгарської. Греція протестує проти використання цією державою назви Македонія, оскільки сама претендує на історичну спадщину Македонії.

| Репортажі | | УПЦ (МП) проти Мінкульту: хроніка судового засідання. Епізод другий 22 листопада 2017 року в Окружному адмінсуді столиці відбулось друге судове засідання по справі № 826/19978/16 за позовом Київської Митрополії УПЦ проти Міністерства культури України.