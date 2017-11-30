Єпископ УПЦ (МП) потрапив в «чорний список» «Миротворця»

Сайт "Миротворець" опублікував дані про зв'язок між єпископом Боярським, вікарієм Київської єпархії Феодосієм (Снігірьовим) і співробітницею ФСБ Ольгою Кулигіної – бойовою подругою російського терориста Гіркіна-Стрєлкова. Про це повідомляє сайт ArtNews.in.ua.

"Виявлений зв'язок між О. Кулигіною, російською терористкою і агентом спецслужб, і одним з високопоставлених архиєреїв УПЦ (МП), що має тісні зв'язки з РПЦ, церковна служба якого почалася в Росії (країна-агресор, що фінансує міжнародний тероризм).

26 березня 2014 р. російська терористка О. Кулигіна отримує лист від людини з ніком "Глєб Жиглов", e-mail zhiglov777.gleb@mail.ru". Далі опубліковані скріншоти листування ФСБшниці і єпископа, мабуть, отримані після злому поштової скриньки", - йдеться в повідомленні.

Єпископ Боярський, вікарій Київської єпархії УПЦ (МП) Феодосій (в миру Снігірьов Денис Леонідович). Народився 31 серпня 1974 р. в Києві, у 1991 р. закінчив середню школу, у 1994 р. отримав спеціальність "фельдшер" в Миколаївському медучилищі і поступив у духовне училище в Калузі, яке закінчив у 1998. З 1996 р. служив у храмах і монастирях РФ. У 1999 р. вступає до Московської духовної академії, призначається секретарем єпархіальної ради Калузької єпархії РПЦ. У 2001 переводиться в Україну. 24 жовтня 2001 р. призначений настоятелем храму-каплиці на честь прп. Євфросинії Полоцької в Києві. У тому ж році, згідно з поданим проханням, переведений з московської у Київську духовну академію, яку закінчив в 2003 р.

За даними сайту, владика Феодосій очолював Vинодальний відділ з духовної опіки ветеранів Афганістану. Однак "у липні 2012 р. стався скандал – громада зажадала контролю над пожертвами, звинувачення лунали на його адресу, після чого він покинув займаний пост . В даний час, пастир УПЦ (МП) живе в українській столиці, переймається "междуособним конфліктом" на сході України і часто супроводжує предстоятеля Онуфрія у закордонних поїздках. У тому числі в Росію.