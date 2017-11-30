У Львові патрульні затримали підозрюваного у крадіжці із Гарнізонного храму

30 листопада 2017, 12:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові у ніч на четвер, 30 листопада, патрульні розшукали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, повідомила Патрульна поліція Львова, інформує Zaxid.net.

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Патрульні отримали звернення про те, що невідомі особи вживають алкогольні напої в будинку на горищі на вул. Замковій. Інспектори прибули за вказаною адресою і виявили там двох чоловіків, які спали на підлозі. Зясувалося, що вони перебували у сильному стані алкогольного сп’яніння. Біля чоловіків лежали два телефони, єпитрахель церковного служителя, форма військовослужбовця, кілька штанів, кофт, курток, паспорт і банківська картка іншої особи.

У Галицькому відділі поліції патрульні встановили, що один із чоловіків, 19-річний львів’янин, перебуває в оперативному розшуку. Йому оголосили підозру украдіжці, здійсненій 14 вересня цього року, з Гарнізонного храму. Тоді із технічного приміщення у храмі вкрали куртку з грошима.

Згадуваний 19-річний львів’янин не приходив на допити, попри оголошену підозру. Відтак патрульні передали затриманих осіб слідчим для встановлення обставин.

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теги до статті:Крадіжки
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