У Києві вночі обікрали церкву: грабіжника спіймали на гарячому

Як повідомили в ГУ НП у Києві, вночі спрацювала охоронна сигналізація в храмовому комплексі на вулиці Голосіївській. На місці події виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в Києві та затримав 30-річного чоловіка, який знаходився в церкві. До приміщення зловмисник потрапив, віджавши пластикове вікно. Про це інформує «Кордон».

Під час поверхневого огляду у чоловіка вилучили ювелірні вироби із золота і срібла – обручки, хрестики, ланцюжки, браслети і сережки. Загальна сума викраденого становить близько 30 тис. гривень. Також вилучили рукавички і металеву фомку.

Правоохоронці встановили, що затриманий перебуває в розшуку у Хмельницькій області за скоєння аналогічних злочинів. До столиці приїхав за добу до вчинення злочину. Затриманого доставили в Голосіївське управління поліції для з'ясування всіх обставин.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.