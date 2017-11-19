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У Києві вночі обікрали церкву: грабіжника спіймали на гарячому
22 листопада 2017, 10:32 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Як повідомили в ГУ НП у Києві, вночі спрацювала охоронна сигналізація в храмовому комплексі на вулиці Голосіївській. На місці події виїхав наряд групи реагування Управління поліції охорони в Києві та затримав 30-річного чоловіка, який знаходився в церкві. До приміщення зловмисник потрапив, віджавши пластикове вікно. Про це інформує «Кордон».
Під час поверхневого огляду у чоловіка вилучили ювелірні вироби із золота і срібла – обручки, хрестики, ланцюжки, браслети і сережки. Загальна сума викраденого становить близько 30 тис. гривень. Також вилучили рукавички і металеву фомку.
Правоохоронці встановили, що затриманий перебуває в розшуку у Хмельницькій області за скоєння аналогічних злочинів. До столиці приїхав за добу до вчинення злочину. Затриманого доставили в Голосіївське управління поліції для з'ясування всіх обставин.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.
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