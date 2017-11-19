Із дому молитви для мусульман у Тернополі викрали скриньку з пожертвами

У Тернополі студент одного з місцевих вишів зателефонував у поліцію і повідомив, що з приміщення на вул. Живова, облаштованого під дім молитви для мусульман викрали скриньку з пожертвами. Зокрема, у ній було 1000 доларів та 3000 гривень, повідомляє сайт Тернополяни.

Заявник також повідомив, що найімовірніше, трапилось це 15-16 листопада. Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи, в ході яких вийшли на слід підозрюваного.

- Ним виявився 15-річний тернополянин. Як згодом зізнався сам хлопець, йому стало цікаво чому у підвальне приміщення часто ходять іноземні студенти. Згодом зрозумів, що мусульмани здійснюють там свої релігійні обряди. Останній похід у це місце для неповнолітнього закінчився крадіжкою скриньки з пожертвами, - розповідає старший слідчий Тернопільського відділення поліції Оксана Валіхова.

Гроші хлопець витратив на власні потреби. Тепер за вчинення крадіжки йому загрожує відповідальність, передбачена ч. 1 ст. 185 ККУ.