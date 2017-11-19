На Одещині вчинено жорстоке ритуальне вбивство

Співробітники Головного управління Нацполіціі в Одеській області за підтримки СБУ та прокуратури Одеської області затримали групу іноземців, які скоїли ритуальне вбивство в Овідіопольському районі області.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник обласної поліції Дмитро Головін, тіло вбитого, як пізніше з'ясувалося, іноземця, було знайдено в кінці минулого тижня, інформує Інтерфакс-Україна.

"Навіть ветерани карного розшуку, які начебто вже бачили все, були в сум’ятті від побаченого на місці події. На місці, де лежало обпечене тіло, була намальована пентаграма, кабалістичні символи і знаки, стояли свічки, навколо були різні окультні предмети, чорна курка (задушена ритуальної петлею і проколена клинком) та інші моторошні речі", - розповів Д.Головін.

Суд визначає запобіжний захід затриманим. Слідство у справі триває.