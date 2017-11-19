У Києві на гарячому схопили чоловіка, який у церкві поцупив коштовності

19 листопада 2017, 10:26 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Голосіївському районі Києва правоохоронці на гарячому затримали злодія, який обікрав церкву, що розташована на території дитячої поліклініки.

Про це повідомляє Київ оперативний. Уночі зловмисник проник через вікно, взяв дві ікони, розбив скло у них та забрав всі прикраси, що там були. На виході його вже чекав наряд групи затримання Управління поліції охорони в місті Києві.

Затриманий зізнався, що крадіжку планував - за день до цього він вже заходив в церкву та намітив те, що хоче поцупити.

Під час оформлення з‘ясувалось, що чоловік перебуває в розшуку за злочини скоєні на Хмельниччини (має 5 схожих епізодів) та раніше вже відбував покарання за крадіжки.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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