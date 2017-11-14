На Вінничині з храму УПЦ (МП) викрали три ікони

16 листопада 2017, 12:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Глухівці Козятинського району, що на Вінничині, з храму святої мучениці Параскеви УПЦ (МП) невідомі викрали ікони. Зараз злодіїв шукає поліція, повідомляє Vinbazar.

Вночі на 13 листопада з приміщення глухівської церкви невідомі особи викрали ікони святої великомучениці Варвари, преподобного Серафима Саровського та ікону Божої Матері “Почаївська”.

У приміщення храму зловмисники потрапили шляхом зламу навісних замків на тильних дверях.

За фактом крадіжки у поліції відкрито кримінальне провадження. За вчинення такого злочину зловмисникам загрожує 6 років ув’язнення.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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