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На Вінничині з храму УПЦ (МП) викрали три ікони
16 листопада 2017, 12:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У селі Глухівці Козятинського району, що на Вінничині, з храму святої мучениці Параскеви УПЦ (МП) невідомі викрали ікони. Зараз злодіїв шукає поліція, повідомляє Vinbazar.
Вночі на 13 листопада з приміщення глухівської церкви невідомі особи викрали ікони святої великомучениці Варвари, преподобного Серафима Саровського та ікону Божої Матері “Почаївська”.
У приміщення храму зловмисники потрапили шляхом зламу навісних замків на тильних дверях.
За фактом крадіжки у поліції відкрито кримінальне провадження. За вчинення такого злочину зловмисникам загрожує 6 років ув’язнення.
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