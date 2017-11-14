Російського священика засудили до 5,5 року ув'язнення за звинуваченням у сутенерстві

14 листопада 2017, 12:35 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Суд у білоруському Вітебську засудив священика Російської Православної Церкви Миколу Кірєєва до 5,5 року колонії посиленого режиму за звинуваченням у сутенерстві і торгівлі людьми. За повідомленням Радіо Свобода, суд 13 листопада відбувався у закритому режимі. Кірєєв провину не визнав.

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За версією слідства, Кірєєв намагався вивезти в Росію двох громадянок Білорусі для заняття проституцією. Слідчі встановили, що священик вербував жінок у Гомелі.

Суд у його справі почався 25 жовтня.

Крім Кірєєва, у справі раніше була засуджена 19-річна громадянка Таджикистану. За даними слідства, вона була спільницею священика. Жінку засудили до п’яти років ув’язнення.

Кірєєва затримали у серпні у Вітебську, коли він сідав на автобус до російського Санкт-Петербурга.

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теги до статті:РПЦ,Скандали, кримінал
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