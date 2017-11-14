На Одещині з храму УПЦ (МП) викрали усі пожертви для нужденних

14 листопада 2017, 09:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

12 листопада 2017 року орієнтовно о 2 годині ночі в селі Молога Білгород-Дністровського району на Одещині був пограбований Свято-Казанський храм. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Злодії за допомогою драбини перелізли через паркан, вирвали решітку з вікна і проникли в храм.

Зловмисники розбили блок охоронної сигналізації і до приїзду з Білгород-Дністровського групи швидкого реагування охоронної компанії встигли розкрити скриньки для пожертвувань нужденним, збір гуманітарної допомоги яким був оголошений в єпархії в кінці жовтня, і зникли з місця злочину до прибуття ГБР.

На місце злочину була викликана оперативна група районного відділення Національної поліції, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, що за останні кілька років в Одеській області пограбовано понад 50 храмів.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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