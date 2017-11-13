У Стрию священика УПЦ КП вдруге за рік оштрафували за нетверезе керування авто

Настоятеля Храму Архистратига Михаїла у Стрию о. Володимира Будника за керування авто у нетверезому стані оштрафували на 20,4 тис. грн і на три роки позбавили права керувати авто, інформує Zaxid.net.

У січні 2017 року священика вже штрафували за керування автомобілем у нетверезому стані, тоді ж отця на рік позбавили права керувати автомобілем. Однак, як вказано в опублікованій 7 листопада постанові Стрийського міськрайонного суду, вночі 14 серпня священика знову затримали нетверезим у Стрию.

Сам чоловік під час судового засідання вину визнав, хоч і заперечив, що перебував нетверезим за кермом. Він розповів, що зупинився вночі на пішохідному переході, щоб зробити зауваження жінці, яка в той момент переходила дорогу. Однак жінка поскаржилася на священика у поліцію.

Після приїзду правоохоронці запідозрили, що чоловік є нетверезим, а тому запропонували йому пройти тест на алкотестері. Однак священик відмовився це робити, пояснивши це тим, що перед цим вживав заспокійливі засоби. Під час судового засідання він також заявив, що не заперечує проти накладення на нього штрафу.

Враховуючи, що це повторне порушення, суд оштрафував отця на 20,4 тис. грн та позбавив його на три роки права керувати авто. Однак священик ще має час, аби подати апеляцію на постанову суду.