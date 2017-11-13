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У Києві злодій обікрав церкву і виніс 15 літрів вина
13 листопада 2017, 13:41 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який обікрав церкву на Оболоні. Правоохоронці розшукували зловмисника понад тиждень.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Підозрюваного затримали за крадіжку у супермаркеті, а під час перевірки встановили, що він перебуває у розшуку за скоєння ще одного злочину.
Наприкінці жовтня у селищі Водогін протягом ночі невідомі особи вдерлися до приміщення церкви та викрали побутову техніку і 15 літрів вина. За інформацією начальника 1-го відділу Оболонського управління поліції Олег Мілош, зловмисники потрапили в приміщення, зламавши раму вікна.
З церкви вони забрали аудіосистему, мікрохвильову піч та 15 літрів вина. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження.
Підозрюваним виявився 36-річний житель Київської області. З’ясувалося, що він залишив викрадене майно у своїх наглядно знайомих, яким сказав, що техніка належить йому, тож він скоро її забере,
– зазначив Олег Мілош.
Правоохоронці вилучили речові докази для проведення необхідних слідчих дій та експертиз. За місцем проживання зловмисник не з’являвся, переховуючись від правоохоронців, тож його оголосили у розшук.
"Згодом надійшла інформація про затримання чоловіка у супермаркеті. Він намагався викрасти харчові продукти. Під час перевірки з’ясувалося, що зловмисник причетний до крадіжки із церкви", – повідомив підполковник поліції.
Затриманий зізнався у скоєному. Він пояснив, що викрадену техніку планував перепродати. Поліцейські встановили, що правопорушник раніше був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів та зберігання наркотиків.
За фактом правоохоронці розслідують одразу два кримінальні провадження. Наразі чоловік перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Вирішують, який запобіжний захід обрати.
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