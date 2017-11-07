На Льівщині шахрай у рясі священика видурив у пенсіонерки 6 тисяч гривень

10 листопада 2017, 12:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Старосамбірському районі зловмисник переодягнувся в священика і видурив у літньої жінки шість тисяч гривень. За ці кошти він продав їй дешеві образки.

87-річна жінка написала 9 листопада заяву у поліцію, пише "Zaxid.net".

«Близько 13:00 невідомий чоловік, одягнутий як священнослужитель, зайшов до її будинку та під приводом продажі ікон та образів, заволодів її коштами у сумі шість тисяч гривень», ‒ повідомляють деталі у Самбірському відділі поліції.

Особу зловмисника встановлюють.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

 

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теги до статті:Шахрайство
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    • В. Ясеневий | 10 листопада 2017, 19:37

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    • В. Ясеневий | 10 листопада 2017, 19:28

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    • В. Ясеневий | 10 листопада 2017, 19:20

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    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 19:17

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