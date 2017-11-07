На Льівщині шахрай у рясі священика видурив у пенсіонерки 6 тисяч гривень

У Старосамбірському районі зловмисник переодягнувся в священика і видурив у літньої жінки шість тисяч гривень. За ці кошти він продав їй дешеві образки.

87-річна жінка написала 9 листопада заяву у поліцію, пише "Zaxid.net".

«Близько 13:00 невідомий чоловік, одягнутий як священнослужитель, зайшов до її будинку та під приводом продажі ікон та образів, заволодів її коштами у сумі шість тисяч гривень», ‒ повідомляють деталі у Самбірському відділі поліції.

Особу зловмисника встановлюють.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.