- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Льівщині шахрай у рясі священика видурив у пенсіонерки 6 тисяч гривень
10 листопада 2017, 12:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Старосамбірському районі зловмисник переодягнувся в священика і видурив у літньої жінки шість тисяч гривень. За ці кошти він продав їй дешеві образки.
87-річна жінка написала 9 листопада заяву у поліцію, пише "Zaxid.net".
«Близько 13:00 невідомий чоловік, одягнутий як священнослужитель, зайшов до її будинку та під приводом продажі ікон та образів, заволодів її коштами у сумі шість тисяч гривень», ‒ повідомляють деталі у Самбірському відділі поліції.
Особу зловмисника встановлюють.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Буковина готується до інтронізації першого єпископа новоствореної Чернівецької єпархії УГКЦ | 10 листопада 2017, 13:58 | УГКЦ |
На Льівщині шахрай у рясі священика видурив у пенсіонерки 6 тисяч гривень | 10 листопада 2017, 12:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Папа прийняв спільноту Папської Української Колегії святого Йосафата і запевнив, що молиться за Україну | 10 листопада 2017, 12:10 | Ватикан |
Бабуся викрала онуку з релігійних міркувань | 10 листопада 2017, 12:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Українські ісламські правознавці беруть учать у ХXVII конференції Європейської ради фетв та досліджень | 10 листопада 2017, 11:46 | Іслам |
Останні коментарі
- 10 листопада 2017, 19:37
Очевидно слабка Його молитва,коли в нас такі жахливі і всеруйнівні біди: війна і корупція.До речі Понтифік відкрито ще не визнав і не засудив агресію Росії щодо України.Як це розуміти???Що скажете |
- 10 листопада 2017, 19:28
Ще б у нас в УГКЦ заборонили всяке явне і тайне зловживання... |
- 10 листопада 2017, 19:20
Всигли б-бідненькі. Не сумніваюся , що все пройде на найвищому рівні. Все,як у нас, в УГКЦ, звичайно, буде тріумфіально і ейфорійно!!! От якби ще у взаємовідносинах між нами українцями враз все |
- 10 листопада 2017, 19:17
Р. Р. S. Кстати говоря, этот - весьма непростой и тяжкий исторический "хвост" - пронацистский коллаборационизм и нынешний "фейс" праворадикального экстрима актуальны для МНОГИХ |
- 10 листопада 2017, 18:57
Боже Провидіння ніколи і нікого ни приневолює!Україна і її розмаїтий Божий люд одинаковісінько дорогі Творцеві ,як і кожний народ на світі. Та на жаль молитва ніколи і нікого не спасе (!!!) (Не |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 10 листопада 2017, 19:17
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 8 листопада 2017, 20:07
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі