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Бабуся викрала онуку з релігійних міркувань
10 листопада 2017, 12:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Зниклі без вісти 54-річна мешканка Миколаєва Людмила Соколова та її чотирирічна внучка Софія знайшлися в місті Каховка Херсонської області.
Як повідомляла прес-служба ГУ Нацполіції в Миколаївській області, жінка з дитиною зникли орієнтовно 4 листопада опівдні, пишуть Новини Луцька.
Зі слів батька дівчинки, у цей день близько 12:00 він привів доньку до своєї матері на вихідні погостювати та, за домовленістю, повинен був забрати у понеділок. Але прийшовши в обумовлений час, виявив, що жінка з дитиною зникли.
Якийсь час їх місцезнаходження залишалося невідомим. Мобільний зв’язок з жінкою був відсутній. Наразі дитину везуть батькам.
За словами матері дівчинки, мотив бабусі до такого вчинку міг бути пов’язаний з тим, що вона не хотіла, аби молода родина ходила до церкви Київського Патріархату.
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