Бабуся викрала онуку з релігійних міркувань

10 листопада 2017, 12:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Зниклі без вісти 54-річна мешканка Миколаєва Людмила Соколова та її чотирирічна внучка Софія знайшлися в місті Каховка Херсонської області.

Як повідомляла прес-служба ГУ Нацполіції в Миколаївській області, жінка з дитиною зникли орієнтовно 4 листопада опівдні, пишуть Новини Луцька.

Зі слів батька дівчинки, у цей день близько 12:00 він привів доньку до своєї матері на вихідні погостювати та, за домовленістю, повинен був забрати у понеділок. Але прийшовши в обумовлений час, виявив, що жінка з дитиною зникли.

Якийсь час їх місцезнаходження залишалося невідомим. Мобільний зв’язок з жінкою був відсутній. Наразі дитину везуть батькам.

За словами матері дівчинки, мотив бабусі до такого вчинку міг бути пов’язаний з тим, що вона не хотіла, аби молода родина ходила до церкви Київського Патріархату.

 

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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

      Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті

    • Василий Петров | 10 листопада 2017, 11:42

      Кто же на самом деле подсунул Украине такую свинью как идея героизации ОУН(УПА) как патриотов и борцов за Украину, на самом деле, пособников нацистов, карателей и палачей???? Это было сделано другом

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34

      https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 10:27

      Цей вчинок польського душпастиря дуже нагадує описане в Євангелії рішення "старшого над митарями" м. Єрихон Закхея. Тобто того багатія і грішника, котрий, одначе, дуже зацікавившись особою

    • velovs@ukr.net | 9 листопада 2017, 21:12

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