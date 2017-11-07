- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Священика, який п’яним влаштував ДТП, заборонили у священнослужінні
10 листопада 2017, 10:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Архиєпископ Рівненський і Острозький УПЦ КП Іларіон (Процик) відреагував на скандальний випадок із ДТП, яку у стані алкогольного сп’яніння скоїв настоятель храму св. праведної Улянії Ольшанської о. Дмитро.
Своїм указом від 9 листопада 2017 року архиєрей заборонив отцю священнодіяти та відстронив від обов’язків настоятеля.
«Портоєрей Дмитро за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння, поведінку, яка принижує честь та гідність православного пастиря, чим дискридитує Церкву Христову, згідно 42 Правила святих апостолів звільняється від обов’язків настоятеля парафії св. праведної Улянії Ольшанської м. Рівне і забороняється у священнослужінні», - йдеться в указі архиєпископа Іларіона.
Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп цей священик влаштував ДТП Очевидці кажуть, що він підрізав один із автомобілів.
У результаті цього сталося зіткнення ще з двома машинами - двоє людей постраждали. Одразу після аварії священик намагався утекти із пляшкою горілки. Коли ж його затримали правоохоронці, та провели тест на вміст алкоголю, результат показав більше 3 проміле.
Як зазначає рівненський журналіст Дмитро Леонтіюк у себе на сторінці у Фейсбуці, о. Дмитра вже не вперше ловили нетверезим за кермом і відстороняли від Богослужіння.
«З рік тому вже була оковита, і поліція була, і відсторонення від Богослужіння тоді ще Омелянського душпастиря - отця Дмитра було... І було покаяння, переведення в іншу парафію і Богослужіння. От знову алкоголь (багато алкоголю) п'яна ДТП, дві жінки з перелдомами, слава на всю країну і за її межі і репутаційні втрати, досить серйозні для всієї УПЦ КП.
Сьогодні митрополит Іларіон прийняв рішення заборонити в Богослужінні отця Дмитра.
Як на мене священник повинен бути взірцем моральності, набожності доброчесності і інших чеснот, котрі пропагує Церква (незалежно від назви, і керівного центру), - написав журналіст.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Папа прийняв спільноту Папської Української Колегії святого Йосафата і запевнив, що молиться за Україну | 10 листопада 2017, 12:10 | Ватикан |
Бабуся викрала онуку з релігійних міркувань | 10 листопада 2017, 12:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Українські ісламські правознавці беруть учать у ХXVII конференції Європейської ради фетр та досліджень | 10 листопада 2017, 11:46 | Іслам |
Президент України і король Саудівської Аравії спростять мусульманам процедуру здійснення хаджу | 10 листопада 2017, 11:24 | Міжнародні відносини |
Муфтій ДУМУ «Умма» закликає допомогти дітям з родин кримських політв’язнів | 10 листопада 2017, 11:18 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 10 листопада 2017, 11:57
Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті |
- 10 листопада 2017, 11:42
Кто же на самом деле подсунул Украине такую свинью как идея героизации ОУН(УПА) как патриотов и борцов за Украину, на самом деле, пособников нацистов, карателей и палачей???? Это было сделано другом |
- 10 листопада 2017, 11:34
https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html |
- 10 листопада 2017, 10:27
Цей вчинок польського душпастиря дуже нагадує описане в Євангелії рішення "старшого над митарями" м. Єрихон Закхея. Тобто того багатія і грішника, котрий, одначе, дуже зацікавившись особою |
- 9 листопада 2017, 21:12
Ця дуже жорстока і криваво-трагічна історія міжнаціональних стосунків на теренах Західної України періоду 2-ї світвої війни, на жаль, не обмежується лише страхітливими подіями, пов'язаними, зокрема, |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 10 листопада 2017, 11:42
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 8 листопада 2017, 20:07
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі