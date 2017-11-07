П’яний священик влаштував аварію та намагався втекти із пляшкою горілки

9 листопада 2017, 13:20 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Рівненщині священик напідпитку влаштував ДТП на трасі Київ-Чоп. Очевидці повідомляють, що священнослужитель підрізав один із автомобілів, повідомляє УНІАН.

Як йдеться у сюжеті ТСН, після цього сталося зіткнення ще з двома машинами - двоє людей постраждали. Одразу після аварії водій, зазначають очевидці, намагався утекти із пляшкою горілки.

Коли ж його затримали правоохоронці, та провели тест на вміст алкоголю, результат показав більше 3 проміле.

Система Orphus
теги до статті:ДТП,П'яний за кермом
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 9 листопада 2017, 13:55

      Христос пошёл на невероятные страдания, пытки и казнь абсолютно ДОБРОВОЛЬНО. Взяв на Себя ВСЮ вину и ответственность абсолютно за ВСЕ грехи, беззакония и безбожие ВСЕХ людей, которые когда-либо жили,

    • Василий Петров | 9 листопада 2017, 12:53

      И только после того, как православный раввин перед всеми присутствующими принесёт своё покаяние в предательстве Христа, живущего в нём и тем самым, научится выннимать бревно из глаза своего: Лицемер!

    • Василий Петров | 9 листопада 2017, 12:37

      Православным раввинам надо бы ОЧЕНЬ многому учиться в этом плане у католиков и в первую очередь как избавляться от собственной трусости, чтобы сначала иметь смелость и не бояться и перед тем как

    • Василий Петров | 9 листопада 2017, 12:14

      В некотором роде католики действительно имеют право на истину, т.к. они действительно на верховном уровне признают себя виновными в страданиях Христа - в этом и заключается НАСТОЯЩАЯ апостольская

    • Василий Петров | 9 листопада 2017, 12:03

      Почему Пётр как верховный апостол? Он один в отличии от всех учеников Христа сумел понять, что также как Иуда не только он, но и все ученики наравне с Иудой являются предателями Христа. Эту мысль

    Популярні статті місяця