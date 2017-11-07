Тернопільський єпископ УАПЦ перебував у розшуку за шахрайство

Новим керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ став єпископ Одеський і Чорноморський Тихон (Петранюк). Вибори нового керуючого відбулись ще 19 вересня, а тепер стало відомо, що раніше він був у розшуку за шахрайство, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Galas.te.ua.

Єпископ Тихон (Тарас Іванович Петранюк) народився 19 жовтня 1976 року в місті Коломия, Івано-Франківської області. Указом Патріарха Філарета від 23 січня 2004 року він був возведений в сан протоієрея УПЦ Київського Патріархату, а також нагороджений хрестом з прикрасами. З 21 жовтня 2009 по 13 грудня 2010 був єпископом Луганським і Старобільським УПЦ КП. Проте у березні 2010 року єпископа розшукували за шахрайство. Принаймні про це повідомили на той час в Головному управлінні МВС України у Луганській області.

“Шахрайським шляхом заволодів грошима мешканця міста Луганська у сумі 100 тисяч доларів США та зник. Останній раз розшукуваного громадянина бачили в листопаді 2010 року в місті Києві на Дні народження Філарета (вул. Пушкінська, 36), подальше його місцезнаходження невідоме”, — зазначалось у повідомленні.

Тепер єпископ опинився в Українській Автокефальній Православній Церкві, яка очолюється митрополитом Макарієм. Зокрема, 17 жовтня 2017 р. на офіційному сайті УАПЦ привітали єпископа Тихона з днем народження.

У прес-службі Тернопільської єпархії УАПЦ наразі ніяк не прокоментували інформацію про резонансне минуле владики.