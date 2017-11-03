Нічна облава на чоловічий монастир УГКЦ – це інфовкид ФСБ, – військовий комісар

6 листопада 2017, 14:02 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Інформація про те, що в ніч з 5 на 6 листопада група правоохоронців провела облаву на Жовківський монастир Пречистого Серця Ісусового УГКЦ, де намагалися виявити юнаків, які ухиляються від служби в армії, не відповідає дійсності.

Про це сьогодні, 6 листопада, під час прес-конференції заявив обласний військовий комісар Олександр Тіщенко, передає кореспондент Форпосту.

За словами військового комісара, ця інформація не відповідає дійсності. На його думку, це було інформаційним вкидом російських спецслужб.

 

 

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теги до статті:Скандали, кримінал
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