На Черкащині схопили викрадача старовинної ікони

1 листопада 2017, 11:51 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ним виявився 37-річний житель Драбівського району. Відкрито кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України.

До Драбівського відділення поліції звернулась громадянка одного із сіл району з заявою про те, що з її будинку викрадено старовинну ікону, якій більше 150 років. Жінка пояснила, що викрадену річ виявила не відразу, так як в будинку проводилися ремонтні роботи, повідомляє СК ГУНП у Черкаській області.

Працівники поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановили особу зловмисника. Ним виявися 37-річний місцевий житель, який допомагав жінці з ремонтом. Чоловік у всьому зізнався, розповів, що непомітно виніс ікону з будинку та пояснив свій вчинок тим, що він віруючий, тому викрав ікону, щоб залишити собі.

Речовий доказ вилучено та направлено на експертизу, для встановлення її матеріальної цінності. За даним фактом Драбівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

 

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теги до статті:Викрадені ікони,Кримінал
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 1 листопада 2017, 13:43

      Боже, яке, по суті, МРАКОБІССЯ - хоч і дещо модернізовано-секулярне!

    • enzian | 1 листопада 2017, 11:30

      Вони не відмежовуються, вони просто показують, кому вони насправді підпорядковуються.

    • velovs@ukr.net | 1 листопада 2017, 09:36

      До речі, в новозавітніх текстах під цим терміном "святі" - тобто, у значенні "відділені, відокремлені для Господа від цього гріховного, беззаконного й безбожного світу" - нерідко

    • velovs@ukr.net | 1 листопада 2017, 08:48

      Цікаво: а куди ж дивляться і чого зволікають тут, зокрема, місцеві "суперпатріоти", приміром, з того ж "Правого сектора" і т. п. політтусовок?!

    • velovs@ukr.net | 1 листопада 2017, 08:42

      Лучше бы Вы, Михаил, поискали эту "нечисть" - такую агрессивную и злобно-ненавистническую в собственном глазу!

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