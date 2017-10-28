Тернопільська поліція просить допомогти виявити церковного злодія

Головне управління Національної поліції у Тернопільській області звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу церковного злодія.

У ніч з 24 на 25 жовтня невідомий з метою крадіжки проник в приміщення одного з храмів у Тернополі.

Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника.

«Якщо ви впізнали дану особу, телефонуйте за номерами 097 769-93-50; 097 728-54 -81», - повідомляє сайт ГУ НП у Тернопільській області.