Тернопільська поліція просить допомогти виявити церковного злодія

29 жовтня 2017, 08:36 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Головне управління Національної поліції у Тернопільській області звертаються до громадян з проханням допомогти встановити особу церковного злодія.

У ніч з 24 на 25 жовтня невідомий з метою крадіжки проник в приміщення одного з храмів у Тернополі.

Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника.

«Якщо ви впізнали дану особу, телефонуйте за номерами 097 769-93-50; 097 728-54 -81», - повідомляє сайт ГУ НП у Тернопільській області.

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теги до статті:Обікрали церкву
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