У Білорусі судять російського священика, обвинуваченого в сутенерстві

У білоруському Вітебську 25 жовтня відбувається суд над священиком Російської Православної Церкви з Санкт-Петербурга Миколою Кірєєвим, обвинуваченим у спробах сутенерства і торгівлі людьми.

Цього тижня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що суд буде проходити за зачиненими дверима.

Як повідомляє Радіо Свобода, 39-річного Кірєєва звинувачують в тому, що він намагався вивезти в Росію двох громадянок Білорусі для заняття проституцією. Він був арештований у серпні.

Слідчі повідомляють, що 19-річна жінка з Таджикистану вже була визнана винною в причетності до злочину і на даний час відбуває 5-річний тюремний термін в Білорусі.

Кірєєву висунули звинувачення у «спробі отримати вигоду від проституції із залученням людей для заняття проституцією». У разі винесення обвинувального вироку священик може бути засуджений до 10 років позбавлення волі.

Після арешту священика РПЦ заявила, що йому заборонять служіння в Церкві до вирішення справи.