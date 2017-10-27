У Білорусі судять російського священика, обвинуваченого в сутенерстві

27 жовтня 2017, 11:47 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 1 |   | Код для блогу |  | 

У білоруському Вітебську 25 жовтня відбувається суд над священиком Російської Православної Церкви з Санкт-Петербурга Миколою Кірєєвим, обвинуваченим у спробах сутенерства і торгівлі людьми.

Цього тижня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що суд буде проходити за зачиненими дверима.

Як повідомляє Радіо Свобода, 39-річного Кірєєва звинувачують в тому, що він намагався вивезти в Росію двох громадянок Білорусі для заняття проституцією. Він був арештований у серпні.

Слідчі повідомляють, що 19-річна жінка з Таджикистану вже була визнана винною в причетності до злочину і на даний час відбуває 5-річний тюремний термін в Білорусі.

Кірєєву висунули звинувачення у «спробі отримати вигоду від проституції із залученням людей для заняття проституцією». У разі винесення обвинувального вироку священик може бути засуджений до 10 років позбавлення волі.

Після арешту священика РПЦ заявила, що йому заборонять служіння в Церкві до вирішення справи.

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теги до статті:Білорусь,Кримінал,РПЦ
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Останні коментарі

  • enzian | 27 жовтня 2017, 11:48

    То байдуже, що розпусний. Головне, що "канонічний".

  • enzian | 27 жовтня 2017, 11:45

    Проект не антицерковний, а антиколаборантський.

  • velovs@ukr.net | 26 жовтня 2017, 11:21

    Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам".

  • Учкудук | 26 жовтня 2017, 09:17

    Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б.

  • enzian | 25 жовтня 2017, 21:32

    Не бачить цієї руки той, хто не хоче бачити.

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