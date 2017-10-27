- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Білорусі судять російського священика, обвинуваченого в сутенерстві
27 жовтня 2017, 11:47 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 1 | | Код для блогу | |
У білоруському Вітебську 25 жовтня відбувається суд над священиком Російської Православної Церкви з Санкт-Петербурга Миколою Кірєєвим, обвинуваченим у спробах сутенерства і торгівлі людьми.
Цього тижня Слідчий комітет Білорусі повідомив, що суд буде проходити за зачиненими дверима.
Як повідомляє Радіо Свобода, 39-річного Кірєєва звинувачують в тому, що він намагався вивезти в Росію двох громадянок Білорусі для заняття проституцією. Він був арештований у серпні.
Слідчі повідомляють, що 19-річна жінка з Таджикистану вже була визнана винною в причетності до злочину і на даний час відбуває 5-річний тюремний термін в Білорусі.
Кірєєву висунули звинувачення у «спробі отримати вигоду від проституції із залученням людей для заняття проституцією». У разі винесення обвинувального вироку священик може бути засуджений до 10 років позбавлення волі.
Після арешту священика РПЦ заявила, що йому заборонять служіння в Церкві до вирішення справи.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 27 жовтня 2017, 11:48| Коментувати коментар
То байдуже, що розпусний. Головне, що "канонічний".
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Глава УГКЦ назвав у Лондоні перешкоду для україно-російського примирення | 27 жовтня 2017, 15:47 | Міжнародні відносини |
«Ви бачите Землю очима Бога», – Папа Римський поспілкувався з астронавтами на МКС | 27 жовтня 2017, 14:53 | Світові |
Україна сьогодні вшановує пам'ять українців, розстріляних в урочищі Сандармох | 27 жовтня 2017, 12:42 | Національно-релігійні питання |
Патріарх УГКЦ у Лондоні зустрівся з білоруськими греко-католиками | 27 жовтня 2017, 12:27 | Міжнародні відносини |
Капелан розповів, до якого стану УПЦ (МП) довела храм у Коломиї | 27 жовтня 2017, 11:48 | Земельні і мaйнові проблеми |
Останні коментарі
- 27 жовтня 2017, 11:48 |
- 27 жовтня 2017, 11:45 |
- 26 жовтня 2017, 11:21
Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам". |
- 26 жовтня 2017, 09:17
Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б. |
- 25 жовтня 2017, 21:32 |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі