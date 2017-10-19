У Луцьку псевдосвященик випрошував пожертви у власників елітних автівок

22 жовтня 2017, 10:55 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Луцьку, біля нічного клубу "Версаль" затримали шахрая, який, назвавшись священиком, випрошував "пожертвування".

Підозрілого чоловіка під час патрулювання містом виявила група "Самооборони Волині". "Отець" стукав у вікна елітних авто та просив пожертвувати гроші, - повідомляє Волинь24.

Він представився священнослужителем, який має парафію у місті Надвірна Івано-Франківської області. Чоловік запевняв, що його знають усі митрополити.

Як виявилося, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На вітання "слава Ісусу Христу" відповів "Йоу". Шахрая доставили у відділення поліції для встановлення особи.

Чоловік виявився звичайним пройдисвітом з Рівного. Що робить у Луцьку - пояснити не зміг.

 

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теги до статті:Шахрайство
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 22 жовтня 2017, 11:40

      И так всегда: говоришь ему: осторожно!!!! НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ, а он: да ну её, пускай горит, у меня всё равно руки заняты, по локоть в крови!!!!!!

    • Василий Петров | 22 жовтня 2017, 11:36

      Повеяло могильным холодом репрессий 37-го???? Теперь становится понятным зачем был нужен весь этот ЛЕНИНОПАД: вместо большевика к нам пришёл АКТИВИСТ, который уже намного лучше знает, где находится

    • Стефан | 22 жовтня 2017, 01:52

      Каждый воюющий за Украину воюет за правду и справедливость против врагов рода человеческого попирающих разум, человечность и доброту, заповеданные Христом.

    • Михаил | 22 жовтня 2017, 00:35

      Автокефалия, т.е. полная независимость кому? Если для т.н. "упц кп", то она и так полностью независима, никому не подчиняется и даже имеет своего якобы "патриарха" - высший сан

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 23:11

      Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, Матфея 6:21. Итак, дела милости творимые нами бесплатно и без всякой выгоды для СЕБЯ и есть как сокровище наше. А теперь спросим себя, какое же

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