У Луцьку псевдосвященик випрошував пожертви у власників елітних автівок

У Луцьку, біля нічного клубу "Версаль" затримали шахрая, який, назвавшись священиком, випрошував "пожертвування".

Підозрілого чоловіка під час патрулювання містом виявила група "Самооборони Волині". "Отець" стукав у вікна елітних авто та просив пожертвувати гроші, - повідомляє Волинь24.

Він представився священнослужителем, який має парафію у місті Надвірна Івано-Франківської області. Чоловік запевняв, що його знають усі митрополити.

Як виявилося, він перебував у стані алкогольного сп'яніння. На вітання "слава Ісусу Христу" відповів "Йоу". Шахрая доставили у відділення поліції для встановлення особи.

Чоловік виявився звичайним пройдисвітом з Рівного. Що робить у Луцьку - пояснити не зміг.