На Хмельниччині викрали чудотворну ікону

Вночі проти 19 жовтня у селі Дашківці Віньковецького району Хмельниччини з Успенського храму викрали старовинну ікону Богородиці «Всіх скорботних радість». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Невідомі проникли в приміщення церкви і викрали чудотворний образ, який у 1901 році селу подарував св. прав. Іоанн Кронштадський.

Благочинний Віньковецького благочиння УПЦ (МП) протоєрей Михайло Варахоба повідомив, що на місце злочинну виїхала поліція.

«Це була для дашківчан дуже дорога ікона. Її для села благословив сам прав. Іоанн Кронштадський. Образ дерев’яний, старовинний зі справжніми грошиками, на ній є підпис, що це саме отець Іоанн її благословив у 1901 році. Окрім цієї святині, з храму більше нічого не взяли», — зазначив отець-благочинний.

Священик також розповів про історію цієї ікони: «У нашому селі жив чоловік Микола Лановий, у якого дуже боліли ноги. Якось він почув про те, що святий допомогає людям отримати у Бога зцілення й вирушив у Кронштадт. Коли він зустрівся з праведником, то той дав хворому ікону і сказав: “Якщо донесеш її до свого села — отримаєш зцілення і ще матимеш багато діточок”. Він йшов пішки до дому майже рік, а коли дістався до Дашківців, повністю одужав, одружився і мав 8-ро дітей. Чудом ця ікона зберіглася до наших часів. Селяни, ризикуючи життям, ховали її від НКВС-ників, передавали з покоління до покоління. Від неї отримала зцілення не одна людина».