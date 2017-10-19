На Тернопільщині судили чоловіка, який побив палицею Свідків Єгови

19 жовтня 2017, 11:31 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Гусятинському районі двоє Свідків Єгови натрапили на агресивного мешканця. Вони йому принесли релігійну літературу, а він їх відгамселив палицею. Чоловіку не сподобалось, що ті без дозволу зайшли на його подвір’я, повідомляють 20 хвилин.

Про це йдеться у вироку Гусятинського районного суду від 29 вересня 2017. За матеріалами справи, інцидент трапився 15 червня в селі Тудорів Гусятинського району.

Потерпілі - Андрій Б. та Іван С., члени релігійної громади «Свідки Єгови», займались того дня релігійною діяльністю: розносили літературу та проповідували. Зайшли на територію одного домогосподарства, де хотіли зустрітись з дружиною власника. Постукали в двері, однак вдома нікого не виявилось. Тож залишили на порозі релігійну літературу і , сівши на велосипеди, почали виїжджати з господарства.

У той час додому повертався господар Степан М. Той, до слова, знав їх, бо вони неодноразово заходили. Побачивши, розлютився. Мовляв, зайшли без дозволу. Тож лупнув палицею у плече одного чоловіка. Той впав. Тоді вдарив іншого в ліктьовий суглоб. Другий теж впав. Тоді дав по потилиці. Не зупиняючись на цьому, підсудний далі наніс кілька ударів першому із потерпілих.

У суді підсудний розкаявся, визнав вину та сказав, що не мав наміру ображати релігійні почуття потерпілих. Суд визнав його винуватим за ч.1 ст. 125 КК "Умисне легке тілесне ушкодження" і присудив 850 грн. штрафу. Цивільні позови потерпілих суд сказав задовольнити частково. Зокрема, ухвалив стягнути з підсудного потерпілим 119 грн та 130 грн матеріальної шкоди, та по 1000 грн моральної шкоди.

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теги до статті:Свідки Єгови,Судочинство
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37
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    https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html

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  • Taras Antoshevskyy | 19 жовтня 2017, 14:52

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    https://kyrios.org.ua/literature/articles/20107-divni-apostoli-j-proroki-velichi-i-slavi-ii-erusalima.html

  • velovs@ukr.net | 19 жовтня 2017, 11:37

    https://kyrios.org.ua/propovidi/propovidi-na-nedili-i-svjata/30865-propovid-na-19-tu-nediliu-po-zislanni-sviatoho-dukha-oleh-kobel-2015.html

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