ГПУ на сьогодні викликає Януковича у справі про незаконне утримання архиєпископа Олександра (Драбинка)

17 жовтня 2017, 10:31 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Генпрокуратура викликає на допит у справі про незаконне позбавлення волі архієпископа Олександра (Драбинка) екс-президента Віктора Януковича, колишніх міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та керівника міліції Києва Валерія Коряка.

Відповідні повістки оприлюднені на сайті прокуратури, повідоамляє Громадське.

У них ідеться, що підозрювані мають прийти на допит 17 жовтня. Захарченко — о 9:30, Коряк — о 10:30, Янукович — об 11:30.

Колишній президент та посадовці підозрюються у незаконному утриманні помічника нині покійного митрополита УПЦ (МП)  Володимира Олександра (Драбинка).

У липні Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури про початок спеціального досудового розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у справі про викрадення митрополита Олександра (Драбинка).

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теги до статті:Віктор Янукович,ГПУ,Олександр (Драбинко)
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