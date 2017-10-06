Російському священику-сутенеру загрожує 10 років позбавлення волі

Кримінальну справу стосовно 39-річного священика з Росії, який намагався вивезти двох білорусок в Санкт-Петербург у якості "живого товару", надійшло в суд Залізничного району Вітебська, повідомляє в четвер прес-служба Вітебського обласного суду. Про це повідомляє Інтерфакс.

Згідно із законодавством, максимальне покарання за ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 КК Білорусії (замах на організацію і використання заняття проституцією іншими особами, пов'язані з вивезенням за межі держави осіб для заняття проституцією) передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Про дату початку судових слухань буде додатково повідомлено.

Як повідомлялося, Слідчий комітет Білорусі на початку серпня поінформував про затримання в Вітебську священика з Росії, його підозрювали в спробі вивезти двох белорусок в Петербург в якості "живого товару".

"Встановлено, що житель Ленінградської області, 1978 р.н., перебуваючи на території Вітебська, шляхом умовлянь і обіцянок намагався організувати вивезення у Санкт-Петербург для заняття проституцією двох мешканок м Вітебська. Довести свій намір до кінця він не зміг, так як 3 серпня був затриманий співробітниками органів внутрішніх справ. Підозрюваного разом з 20-річною і 30-річною жінками затримали в районі автовокзалу у Вітебську в момент посадки в автобус, який прямував Санкт-Петербург", - повідомили тоді в комітеті.

У ході розслідування кримінальної справи СК встановив, що росіянин виявився замішаний у вербуванні "живого товару" й у іншому обласному місті Білорусії - Гомелі. Так, на початку поточного року він вів інтернет-переписку з дівчатами з Білорусії. Отримавши згоду на заняття проституцією 25-річної і 29-річної жінками, росіянин відправив у Гомель свою спільниця - 19-річну громадянку Таджикистану, яка повинна була відправити белорусок на "місце заробітку" в Росію.

Відразу після затримання російського священика стало відомо, що мова йде про отця Миколу Кірєєва. Заступник голови синодального Відділу з взаємин Церкви із суспільством і ЗМІ Вахтанг Кипшидзе заявив, що на час слідства цей священик буде заборонений в служінні.