У Луцьку шахрай у монашому облаченні видурював гроші

Управління Волинської єпархії УПЦ КП застерігає: особи, які залучають благодійні кошти за межами храму від імені Церкви, можуть бути аферистами.

Навіть ті, що зовні виглядають, як священики або ченці, - повідомили в єпархії.

Як інформує ВолиньРоst, перед брамою луцького кафедрального собору Святої Трійці чоловік, одягнений у монашу одежу, збирав пожертви й записки за здоров’я та упокій, запевняючи, що робить це для храму, біля якого стоїть.

Дехто з мирян, причому, які виходили після Богослужіння з церкви, наївно відгукувалися на його прохання.

Раніше повідомлялося, що деякі, прикриваючись фальшивими документами, збирали пожертви буцімто на храми й монастирі по квартирах та організаціях, показували якісь документи з печаткою, нібито завірені особисто архиєреєм, записували імена жертводавців, щоб начебто молитися за їхнє здоров’я, тощо.

Яік зазначають у Волинській єпархії УПЦ КП, правлячий архиєрей Михаїл (Зінкевич) не дає благословіння на таку форму збору пожертв.

Благодійні кошти в єпархії залучаються тільки на території храмів і монастирів або ж переказами на банківські рахунки згідно з реквізитами реальних парафій Київського Патріархату та відповідно до прохань справжніх настоятелів. Збирання грошей для потреб інших єпархій на території Волинської єпархії також не практикується.