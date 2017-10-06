- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Луцьку шахрай у монашому облаченні видурював гроші
9 жовтня 2017, 10:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Управління Волинської єпархії УПЦ КП застерігає: особи, які залучають благодійні кошти за межами храму від імені Церкви, можуть бути аферистами.
Навіть ті, що зовні виглядають, як священики або ченці, - повідомили в єпархії.
Як інформує ВолиньРоst, перед брамою луцького кафедрального собору Святої Трійці чоловік, одягнений у монашу одежу, збирав пожертви й записки за здоров’я та упокій, запевняючи, що робить це для храму, біля якого стоїть.
Дехто з мирян, причому, які виходили після Богослужіння з церкви, наївно відгукувалися на його прохання.
Раніше повідомлялося, що деякі, прикриваючись фальшивими документами, збирали пожертви буцімто на храми й монастирі по квартирах та організаціях, показували якісь документи з печаткою, нібито завірені особисто архиєреєм, записували імена жертводавців, щоб начебто молитися за їхнє здоров’я, тощо.
Яік зазначають у Волинській єпархії УПЦ КП, правлячий архиєрей Михаїл (Зінкевич) не дає благословіння на таку форму збору пожертв.
Благодійні кошти в єпархії залучаються тільки на території храмів і монастирів або ж переказами на банківські рахунки згідно з реквізитами реальних парафій Київського Патріархату та відповідно до прохань справжніх настоятелів. Збирання грошей для потреб інших єпархій на території Волинської єпархії також не практикується.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Митрополит РПЦ виступив на захист "Russia Today" | 9 жовтня 2017, 13:33 | Релігія в ЗМІ
У Бабиному Яру слід об’єднати різні формати національної пам'яті, – Зісельс | 9 жовтня 2017, 13:31 | Національно-релігійні питання |
Археологи виявили нечіпану гробницю | 9 жовтня 2017, 12:32 | Історія, археологія |
Мін’юст зробить роз’яснення щодо реєстрації релігійних організацій | 9 жовтня 2017, 12:06 | Законодавство |
Нацрада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу підтримала пропозиції Церков | 9 жовтня 2017, 11:57 | Державно-конфесійні стосунки |
Останні коментарі
- 9 жовтня 2017, 11:29
І не дивно. (1) Європейці, які у більшості тяжіють або толерантно ставляться до гомосексуалізму, тобто до Содомського гріху, не хочуть народжувати, і тому вироджуються. (2) Мусульмани, які згідно з |
- 8 жовтня 2017, 21:17
Все буде добре на Україні,тільки закінчиться війна з москалями та Крим повернуть Україні. |
- 8 жовтня 2017, 16:40
Сергианская по повадкам Церковь под пятой изуверов-коммунистов руководящих натравливанием совкового быдла и колхозной сволоты на добропорядочных и благопристойных. Сто лет сатанинского управления |
- 8 жовтня 2017, 10:14 |
- 8 жовтня 2017, 00:32
Беззаконие и произвол воров, грабителей, убийц, мошенников, лжецов и лицемеров длится уже 100 лет. Честные, благородные, справедливые люди, по определению, не могут соответствовать требованиям |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі