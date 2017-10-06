У Луцьку шахрай у монашому облаченні видурював гроші

9 жовтня 2017, 10:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Управління Волинської єпархії УПЦ КП застерігає: особи, які залучають благодійні кошти за межами храму від імені Церкви, можуть бути аферистами.

Навіть ті, що зовні виглядають, як священики або ченці, - повідомили в єпархії.

Як інформує ВолиньРоst, перед брамою луцького кафедрального собору Святої Трійці чоловік, одягнений у монашу одежу, збирав пожертви й записки за здоров’я та упокій, запевняючи, що робить це для храму, біля якого стоїть.

Дехто з мирян, причому, які виходили після Богослужіння з церкви, наївно відгукувалися на його прохання.

Раніше повідомлялося, що деякі, прикриваючись фальшивими документами, збирали пожертви буцімто на храми й монастирі по квартирах та організаціях, показували якісь документи з печаткою, нібито завірені особисто архиєреєм, записували імена жертводавців, щоб начебто молитися за їхнє здоров’я, тощо.

Яік зазначають у Волинській єпархії УПЦ КП, правлячий архиєрей Михаїл (Зінкевич) не дає благословіння на таку форму збору пожертв.

Благодійні кошти в єпархії залучаються тільки на території храмів і монастирів або ж переказами на банківські рахунки згідно з реквізитами реальних парафій Київського Патріархату та відповідно до прохань справжніх настоятелів. Збирання грошей для потреб інших єпархій на території Волинської єпархії також не практикується.

Система Orphus
теги до статті:Михаїл (Зінкевич),Шахрайство
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 9 жовтня 2017, 11:29

      І не дивно. (1) Європейці, які у більшості тяжіють або толерантно ставляться до гомосексуалізму, тобто до Содомського гріху, не хочуть народжувати, і тому вироджуються. (2) Мусульмани, які згідно з

    • Igor Chopko | 8 жовтня 2017, 21:17

      Все буде добре на Україні,тільки закінчиться війна з москалями та Крим повернуть Україні.

    • Стефан | 8 жовтня 2017, 16:40

      Сергианская по повадкам Церковь под пятой изуверов-коммунистов руководящих натравливанием совкового быдла и колхозной сволоты на добропорядочных и благопристойных. Сто лет сатанинского управления

    • enzian | 8 жовтня 2017, 10:14

      І кремлівська також.

    • Стефан | 8 жовтня 2017, 00:32

      Беззаконие и произвол воров, грабителей, убийц, мошенников, лжецов и лицемеров длится уже 100 лет. Честные, благородные, справедливые люди, по определению, не могут соответствовать требованиям

    Популярні статті місяця