На Афоні викрадено прикраси з чудотворної ікони

5 жовтня 2017, 10:25 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вночі 1 жовтня на Святій Горі Афон, в скиту Святої Анни відбулося пограбування. Невідомі розбили скло й проникли в церкву. Про це повідомляє УНІАН-релігії.

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Грабіжники викрали прикраси з чудотворної ікони святої праведної Анни. Як відомо, перед цією іконою святогорці й паломники моляться про дарування дітей безплідним сім’ям. В знак подяки християни надсилають в скит Святої Анни фотографії немовлят та коштовності. Усі викрадені прикраси на цій чудотворній іконі були пожертвувані вдячними батьками з усього світу, яким Господь дарував дітей по молитвам до святої Анни.

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Як повідомляють користувачі соцмереж, поліція проводить розслідування. Зокрема, на поромі в Дафні всіх паломників дуже ретельно перевіряли.

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теги до статті:Афон,Пограбування храмів
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    • Василий Петров | 5 жовтня 2017, 10:21

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    • romand | 5 жовтня 2017, 01:52

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