На Афоні викрадено прикраси з чудотворної ікони

Вночі 1 жовтня на Святій Горі Афон, в скиту Святої Анни відбулося пограбування. Невідомі розбили скло й проникли в церкву. Про це повідомляє УНІАН-релігії.

Грабіжники викрали прикраси з чудотворної ікони святої праведної Анни. Як відомо, перед цією іконою святогорці й паломники моляться про дарування дітей безплідним сім’ям. В знак подяки християни надсилають в скит Святої Анни фотографії немовлят та коштовності. Усі викрадені прикраси на цій чудотворній іконі були пожертвувані вдячними батьками з усього світу, яким Господь дарував дітей по молитвам до святої Анни.





Як повідомляють користувачі соцмереж, поліція проводить розслідування. Зокрема, на поромі в Дафні всіх паломників дуже ретельно перевіряли.