У Сумах люди виступили проти будівництва торговельного центру, через яке нищиться храм XVIII ст

Через будівельні роботи старовинна церква вкрилася тріщинами, а у сусідніх будинках валяться стіни. Коли будівельники почали забивати перші палі для фундаменту торгового центу, в його будинку почали з’являтися тріщини. Про це повідомляють «Факти».

Не менш постраждав і собор, за кілька метрів від буд майданчика, який теж почав вкриватися тріщинами.

У Єпархії бояться, що історико-культурна пам’ятка 18 століття не витримає зведення новобудови. До того ж, котлован поступово перетворюється на смітник. Аби якось вплинути на забудовника, сусіди зверталися із заявами до поліції, обласної та міської влади. Там провели перевірку. Та знайшли порушення в облаштуванні будівельного майданчика.

Начальник Державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради Анатолій Довбня розповів, що роботи на цьому котловані були виконані неналежним чином.

Свою перевірку забудови провело й Міністерство культури. Ті знайшли грубі порушення в діях забудовника. Зобов’язали його негайно припинити будь-які роботи в центрі міста та привести документацію у відповідність до закону.

На це забудовник має місяць. Якщо не виконає вимог, його оштрафують на декілька десятків тисяч гривень.