Волоцюга обкрадав храми через неприязнь до священиків Московського Патріархату

24 вересня 2017, 13:33 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Волині правоохоронці спіймали злодія, який обікрав кілька храмів УПЦ (МП).

Затриманому 40-років, він житель села Княже сусідньої Львівщини. У ході слідства зловмисник зізнався, що у травні цього року він обчистив Свято-Покровський храм у селі Пірванче, звідкіля виніс 150 гривень і чотири пляшки вина та храм Зачаття Праведної Анни Пресвятої Богородиці у селі Підбереззя, в котрому поживився 180-ма гривнями.

У серпні чоловік проник у храми сіл Квасів і Охлопів, повідомляє Волинь.

У селах, де сталися крадіжки, подейкують, що зловмисник вів бродяжний спосіб життя, бо розлучився. Як кажуть люди, що таким чином він мстився священнослужителям Московського Патріархату, бо мав на них особисту образу.

За фактами крадіжок з проникненням у приміщення поліцейські оголосили правопорушнику про підозру в скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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    • Учкудук | 24 вересня 2017, 10:54

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