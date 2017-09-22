У Запоріжжі релігійна організація насильно утримувала в центрі реабілітації 100 алко- і наркозалежних

У Запоріжжі правоохоронці звільнили 100 алко- і наркозалежних людей з різних міст України, яких насильно утримувала релігійна організація в незаконному центрі реабілітації, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

На брифінгу в прокуратурі Запорізької області Ю.Луценко розповів, що в середу в Запоріжжі пройшли п'ять обшуків, під час яких виявлено нарко- і алкозалежні люди, яких насильно утримували в спеціально обладнаних будинках з гратами на вікнах. Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Генпрокурор зазначив, що наразі звільнені люди дають свідчення слідству, на їх тілі виявлені сліди побоїв. За його словами, також встановлено, що в незаконних місцях позбавлення волі людей утримували представники "релігійної або псведорелігіозной громади", яку очолює житель Полтавської області, що знаходиться в розшуку.

За даними слідчого управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіціі в Запорізькій області, до вчинення кримінального злочину і організації незаконної діяльності причетні 4 чоловіки, які створили на території Запоріжжя центр реабілітації осіб з наркотичною та алкогольною залежністю, який не був лікувальним закладом, не мав необхідних документів і медпрацівників.

"Насправді, лікуванням "пацієнтів" ніхто не займався, їх незаконно позбавляли волі із застосуванням психологічного та фізичного насильства. Організація розміщувалася за п'ятьма адресами в Запоріжжі та Запорізькому районі. В більшості випадків ініціаторами лікування ставали родичі, які платили за утримання в центрі від 2500 грн до 3500 грн на місяць", - повідомили прес-службі ГУ Нацполіціі Запорізької області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), а також ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.