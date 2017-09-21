В Умані затримали депутата-хабарника, що наживався на паломництві хасидів

21 вересня 2017, 12:57 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Правоохоронці затримали депутата Уманської міськради за підозрою в отриманні хабарів від підприємців, що торгувати під час святкування єврейського нового року.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

СБУ та прокуратура встановили, що депутат разом зі своїм помічником вимагали гроші від місцевих підприємців за безперешкодну торгівлю під час іудейського свята "Рош Ха-Шана".

Зокрема, чиновник вимагав у власника малого бізнесу 300 доларів за дозвіл на комерційну діяльність в період масового перебування хасидів-паломників в Умані.

За інформацією спецслужби, депутат обклав "даниною" більшість торговельних точок, орієнтованих на обслуговування приїжджих.

"Оперативники СБУ затримали чиновника та його помічника поблизу центрального стадіону міста під час отримання всієї суми хабара", - зазначається в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 

Система Orphus
теги до статті:Кримінал,Рош га-Шана,СБУ
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

      Нехай їдуть марширувати до Москви.

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    Популярні статті місяця