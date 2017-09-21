З кафедрального собору УПЦ (МП) у Запоріжжі намагалися викрасти мощі

У Запоріжжі поліцейські затримали злодіїв, які вночі 20 вересня проникли до Свято-Андріївського кафедрального собору УПЦ МП.

Двох зловмисників, які перелізли через огорожу храму, помітив чоловік та зателефонував до правоохоронців, повідомляє Патрульна поліція Запоріжжя на своєму сайті у Фейсбуці.

Свідок пояснив інспекторам, що проживає напроти собору та бачив, як приблизно 20 хвилин тому двоє невідомих перелізли через огорожу і як щось гуркнуло біля бічного входу.

Як вони перелазили назад, він не бачив, тому вважає, що ці особи можуть перебувати ще на території собору.

На місце події виїхали два екіпажі патрульних.

В одному з вікон правоохоронці помітили пошкоджену решітку, всередині горіло світло. Інспектори побачили двох невідомих осіб, які між собою розмовляли. Сторож допоміг патрульним потрапити всередину церкви, де вони й затримали крадіїв.

Під час поверхневої перевірки в одного із них вилучили гроші у розмірі 500 гривень, які належали охоронцю. Непрохані гості їх поцупили із піджака, який висів на стільці. Злодії також намагалися відчинити скриньку з пожертвуваннями. Окрім того, інспектори виявили пошкоджений ковчег, де зберігалися мощі святої великомучениці Параскеви П’ятниці, які напередодні привезли до Запоріжжя.

Згодом патрульні знайшли й мощі. Їх зловмисники викинули біля входу храму, коли помітили наряд поліцейських.

Як з’ясувалося обоє затриманих -1996 та 1993 року народження - вже притягалися до кримінальної відповідальності за крадіжки з проникненням. Поліцейські вилучили речові докази та порушили кримінальне провадження.