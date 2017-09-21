З кафедрального собору УПЦ (МП) у Запоріжжі намагалися викрасти мощі

21 вересня 2017, 12:06 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Запоріжжі поліцейські затримали злодіїв, які вночі 20 вересня проникли до Свято-Андріївського кафедрального собору УПЦ МП.

Двох зловмисників, які перелізли через огорожу храму, помітив чоловік та зателефонував до правоохоронців, повідомляє Патрульна поліція Запоріжжя на своєму сайті у Фейсбуці.

Свідок пояснив інспекторам, що проживає напроти собору та бачив, як приблизно 20 хвилин тому двоє невідомих перелізли через огорожу і як щось гуркнуло біля бічного входу.

Як вони перелазили назад, він не бачив, тому вважає, що ці особи можуть перебувати ще на території собору.

На місце події виїхали два екіпажі патрульних.

В одному з вікон правоохоронці помітили пошкоджену решітку, всередині горіло світло. Інспектори побачили двох невідомих осіб, які між собою розмовляли. Сторож допоміг патрульним потрапити всередину церкви, де вони й затримали крадіїв.

Під час поверхневої перевірки в одного із них вилучили гроші у розмірі 500 гривень, які належали охоронцю. Непрохані гості їх поцупили із піджака, який висів на стільці. Злодії також намагалися відчинити скриньку з пожертвуваннями. Окрім того, інспектори виявили пошкоджений ковчег, де зберігалися мощі святої великомучениці Параскеви П’ятниці, які напередодні привезли до Запоріжжя.

Згодом патрульні знайшли й мощі. Їх зловмисники викинули біля входу храму, коли помітили наряд поліцейських.

Як з’ясувалося обоє затриманих -1996 та 1993 року народження - вже притягалися до кримінальної відповідальності за крадіжки з проникненням. Поліцейські вилучили речові докази та порушили кримінальне провадження.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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    Останні коментарі

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:25

      Пора видавати серію детективних книг, заголовок підходить. Жанр - ну скоріш за все фантастичний детектив)) Якісь однобічні враження після читання данної писанини.

    • Orest | 20 вересня 2017, 19:19

      Як треба було затуркати людям голову, аби вони вірили в те що в них на плакатах?? Тільки кожного дня говорити те ж саме про УПЦ і народ дуріє, та починає вірити. Краще б факти якісь дали, чи закрили

    • enzian | 20 вересня 2017, 19:06

      Нехай їдуть марширувати до Москви.

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

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