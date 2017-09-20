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З України намагалися вивезти цінну ікону
20 вересня 2017, 14:11 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Експерти встановили, що ікона «святий Миколай Чудотворець», яку ще у квітні цього року в пункті пропуску «Краковець – Корчова» намагались вивезти з України, має історичну і мистецьку цінність. Про це повідомляє сайт ДФС у Львівській області.
Ікону працівники митниці виявили в багажному відділенні рейсового автобуса, в картонних коробках, серед старожитностей. Вантаж прямував до Німеччини. Серед речей, які намагалися вевезти з України, були ікона на дерев’яній основі, ікона з металу коричневого та жовтого кольорів та п’ять порцелянових статуеток.
Водій намагався перемістити їх через митний кордон України без декларування.
Товари вилучили і скерували на експертизу для встановлення вартості та культурної цінності.
Днями надійшла відповідь від фахівців. Вони встановили, що ікона на дерев’яній основі – «святий Миколай Чудотворець» – зразок російського іконопису XIX ст., має історичну і мистецьку цінність.. Всі п’ять статуеток – виробництва відомої фірми «Ens Karl», зареєстрованої у німецькому торговому реєстрі 1919 року. Вони датуються 50-ми роками ХХ століття ітеж мають антикварну цінність.
Справу про порушення митних правил скерують до суду, який і визначить покарання.
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* * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці |
- 19 вересня 2017, 16:22
Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних. |
- 19 вересня 2017, 09:22
Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо! |
- 19 вересня 2017, 08:59
Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді". |
- 19 вересня 2017, 08:40
Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr. |
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