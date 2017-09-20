З України намагалися вивезти цінну ікону

Експерти встановили, що ікона «святий Миколай Чудотворець», яку ще у квітні цього року в пункті пропуску «Краковець – Корчова» намагались вивезти з України, має історичну і мистецьку цінність. Про це повідомляє сайт ДФС у Львівській області.

Ікону працівники митниці виявили в багажному відділенні рейсового автобуса, в картонних коробках, серед старожитностей. Вантаж прямував до Німеччини. Серед речей, які намагалися вевезти з України, були ікона на дерев’яній основі, ікона з металу коричневого та жовтого кольорів та п’ять порцелянових статуеток.

Водій намагався перемістити їх через митний кордон України без декларування.

Товари вилучили і скерували на експертизу для встановлення вартості та культурної цінності.

Днями надійшла відповідь від фахівців. Вони встановили, що ікона на дерев’яній основі – «святий Миколай Чудотворець» – зразок російського іконопису XIX ст., має історичну і мистецьку цінність.. Всі п’ять статуеток – виробництва відомої фірми «Ens Karl», зареєстрованої у німецькому торговому реєстрі 1919 року. Вони датуються 50-ми роками ХХ століття ітеж мають антикварну цінність.

Справу про порушення митних правил скерують до суду, який і визначить покарання.