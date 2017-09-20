З України намагалися вивезти цінну ікону

20 вересня 2017, 14:11 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Експерти встановили, що ікона «святий Миколай Чудотворець», яку ще у квітні цього року в пункті пропуску «Краковець – Корчова» намагались вивезти з України, має історичну і мистецьку цінність. Про це повідомляє сайт ДФС у Львівській області.

Ікону працівники митниці виявили в багажному відділенні рейсового автобуса, в картонних коробках, серед старожитностей. Вантаж прямував до Німеччини. Серед речей, які намагалися вевезти з України, були ікона на дерев’яній основі, ікона з металу коричневого та жовтого кольорів та п’ять порцелянових статуеток.

Водій намагався перемістити їх через митний кордон України без декларування.

Товари вилучили і скерували на експертизу для встановлення вартості та культурної цінності.

Днями надійшла відповідь від фахівців. Вони встановили, що ікона на дерев’яній основі – «святий Миколай Чудотворець» – зразок російського іконопису XIX ст., має історичну і мистецьку цінність.. Всі п’ять статуеток – виробництва відомої фірми «Ens Karl», зареєстрованої у німецькому торговому реєстрі 1919 року. Вони датуються 50-ми роками ХХ століття ітеж мають антикварну цінність.

Справу про порушення митних правил скерують до суду, який і визначить покарання.

 

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теги до статті:Контрабанда
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    Останні коментарі

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

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