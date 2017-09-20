В Умані затримали хасидів-наркокур’єрів

20 вересня 2017, 11:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У вівторок, 19 вересня, в Умані Черкаської області співробітники поліції України спільно з поліцією Ізраїлю затримали наркокур’єрів з Ізраїлю. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник начальника у ГУ Нацполіції в Черкаській області Віктор Іванько.

«Перші результати спільної роботи поліції України та Ізраїлю - затримання наркокур’єрів, які приїхали не вшановувати свого духовного настоятеля, а заробляти гроші на розповсюджені наркотиків», - написав він.

Іванько зазначив, що за подібні злочини в Ізраїлі передбачене покарання до 25 років позбавлення волі.

Офіційної інформації щодо цієї події ГУ НП в Черкаській області поки що не надає. Про це повідомляє Главком.

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теги до статті:Паломництво до Умані,Скандали, кримінал
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    Останні коментарі

    • igorshevchuk | 19 вересня 2017, 20:31

      * * * Скільки написано й що наговорено?? дивлюся як це насправді: пальчатка сходить із рук упокорена можна мені вам руку подати тіло із серця зсувається — тільки впокорене Бог є в серці

    • Учкудук | 19 вересня 2017, 16:22

      Офіційна УГКЦ теж не призначені і очорнює УПГКЦ вже декілька років. Вони більше переймаються свідками Єгови.чим душами своїх вірних.

    • bopa | 19 вересня 2017, 09:22

      Не буде таких глибоких об'єктивних досліджень, втратимо те що маємо. Господь нам цього не простить! І ціна розплати буде небачено дорогою. Освідомлюймо!

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:59

      Гарний коментар дозволю собі доповнити кінець: "Це велика перемога і вся слава тільки Богу! А я зі своїми братами прикладемо усіх зусиль, щоб бути вірним і виконувати Його святі заповіді".

    • bopa | 19 вересня 2017, 08:40

      Реальність залежить від нас! "Ніхто за нас не зробиnь нашої роботи", шановний Fr.

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