В Умані затримали хасидів-наркокур’єрів

У вівторок, 19 вересня, в Умані Черкаської області співробітники поліції України спільно з поліцією Ізраїлю затримали наркокур’єрів з Ізраїлю. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник начальника у ГУ Нацполіції в Черкаській області Віктор Іванько.

«Перші результати спільної роботи поліції України та Ізраїлю - затримання наркокур’єрів, які приїхали не вшановувати свого духовного настоятеля, а заробляти гроші на розповсюджені наркотиків», - написав він.

Іванько зазначив, що за подібні злочини в Ізраїлі передбачене покарання до 25 років позбавлення волі.

Офіційної інформації щодо цієї події ГУ НП в Черкаській області поки що не надає. Про це повідомляє Главком.