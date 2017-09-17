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19-річний злодій обікрав Гарнізонний храм у Львові
18 вересня 2017, 12:28 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Львові 19-річний злодій обікрав служителя Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, а також викрав з храму церковний одяг. Про це повідомило «Громадське радіо».
«Два чоловіки у мене викрали куртку, ключі від машини. Після цього її пограбували», — розповів працівник храму Тарас.
Він додав, що викрали також підрясник (частина одягу священика, яка знаходиться під рясою) священика, який працює в церкві.
«Як я розумію, злодії проходять по справі, як свідки», — сказав працівник храму.
Правоохоронці встановили, що крадіжку з храму скоїв 19-річний львів’янин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. (крадіжка — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).
У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла проходять прощання із загиблими в зоні АТО військовослужбовцями та волонтерами. У храмі діє Центр військового капеланства.
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Согласен с enzian. Добавлю:"пастырь добрый душу свою полагает за овцы...И ины овцы имам, яже не суть от двора сего: и тыя ми подобает привести..." А тут не то что душу, а - просто - или |
- 18 вересня 2017, 13:14
Итак,четыре евангелия от т.н. апостолов есть как не от Бога, но есть как обман и неправда как содержащие один единственный исход: конец света, на самом деле уготованный не Богом, но сатаной. Будучи |
- 18 вересня 2017, 11:39
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