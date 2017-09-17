19-річний злодій обікрав Гарнізонний храм у Львові

18 вересня 2017, 12:28 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Львові 19-річний злодій обікрав служителя Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, а також викрав з храму церковний одяг. Про це повідомило «Громадське радіо».

«Два чоловіки у мене викрали куртку, ключі від машини. Після цього її пограбували», — розповів працівник храму Тарас.

Він додав, що викрали також підрясник (частина одягу священика, яка знаходиться під рясою) священика, який працює в церкві.

«Як я розумію, злодії проходять по справі, як свідки», — сказав працівник храму.

Правоохоронці встановили, що крадіжку з храму скоїв 19-річний львів’янин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. (крадіжка — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла проходять прощання із загиблими в зоні АТО військовослужбовцями та волонтерами. У храмі діє Центр військового капеланства.

Система Orphus
теги до статті:Гарнізонний храм свв. ап. Петра і Павла у Львові (кол. єзуїт. кост.),Пограбування храмів
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Aquinatus | 18 вересня 2017, 17:23

      https://youtu.be/E_4Iq852t3A

    • keleynik | 18 вересня 2017, 13:32

      Согласен с enzian. Добавлю:"пастырь добрый душу свою полагает за овцы...И ины овцы имам, яже не суть от двора сего: и тыя ми подобает привести..." А тут не то что душу, а - просто - или

    • Василий Петров | 18 вересня 2017, 13:14

      Итак,четыре евангелия от т.н. апостолов есть как не от Бога, но есть как обман и неправда как содержащие один единственный исход: конец света, на самом деле уготованный не Богом, но сатаной. Будучи

    • Roman Revak | 18 вересня 2017, 11:39

      ....сказано багато і добре, але чомусь побоялись сказати що зранку було свято подяки Богу за врожай.. який організували протестантські церкви

    • Ігор Мицько | 17 вересня 2017, 23:41

      "Община" української це пляма, яку залишає песик. Треба "громада"

    Популярні статті місяця