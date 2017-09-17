19-річний злодій обікрав Гарнізонний храм у Львові

У Львові 19-річний злодій обікрав служителя Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, а також викрав з храму церковний одяг. Про це повідомило «Громадське радіо».

«Два чоловіки у мене викрали куртку, ключі від машини. Після цього її пограбували», — розповів працівник храму Тарас.

Він додав, що викрали також підрясник (частина одягу священика, яка знаходиться під рясою) священика, який працює в церкві.

«Як я розумію, злодії проходять по справі, як свідки», — сказав працівник храму.

Правоохоронці встановили, що крадіжку з храму скоїв 19-річний львів’янин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. (крадіжка — карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років).

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла проходять прощання із загиблими в зоні АТО військовослужбовцями та волонтерами. У храмі діє Центр військового капеланства.