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У Києві вдруге за місяць пограбували лікарняний храм УПЦ МП
16 вересня 2017, 07:52 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У ніч з 13 на 14 вересня 2017 року, вдруге за останній місяць, невідомі вчинили наругу та пограбували храму Святої блаженної Ксенії Петербурзької Другого лікарняного благочиння столиці, який діє при Київській міській клінічній лікарні №3. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
Злочинці потрапили до храму, вибивши вхідні двері. Вони розбили кіоти ікони Божої Матері «Смоленська» та образу святителя Миколая Чудотворця і забрали звідти прикраси, якими віруючі оздобили святині. Також зловмисники забрали кошти, які релігійна громада мала сплатити за оренду приміщення.
У коментарі для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП настоятель храму протоєрей Віталій Данилюк розповів, що окрім грошей та прикрас, грабіжники викрали печать храму та громадської організації «Православна родина», заснованої парафіянами.
«Тепер від нашого імені аферисти, можливо, намагатимуться просити якісь пожертви або надсилати офіційні листи до різних установ» – зазначив отець Віталій.
У серпні цей храм також став мішенню грабіжників. У ніч з 20 на 21 серпня невідомі потрапили до храму, вибивши кватирку. Злодії перекинули Розп’яття, розбили ікону святої блаженної Ксенії Петербурзької та вкрали з кіоту прикраси, пожертвувані віруючими. Як і цього разу злодії вчинили у храмі великий безлад.
Обидва рази на місце злочину приїжджав наряд поліції та складався протокол з місця події.
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