На Чернігівщині викрали старовинну ікону

Уночі з 14 на 15 вересня невідомі обікради цекву св. Миколая у селі Киселівка Менського району, що на Чернігівщини. Злочинці проникли до храму через вікно. Як інформує сайт Менщина, непрохані гості забрали з собою лише старовинну ікону Божої Матері «Скоропослушниця».

За словами священика В.В. Малетича, з храму більше нічого не зникло.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.