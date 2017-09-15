На Чернігівщині викрали старовинну ікону

15 вересня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Уночі з 14 на 15 вересня невідомі обікради цекву св. Миколая у селі Киселівка Менського району, що на Чернігівщини. Злочинці проникли до храму через вікно. Як інформує сайт Менщина, непрохані гості забрали з собою лише старовинну ікону Божої Матері «Скоропослушниця».

За словами священика В.В. Малетича, з храму більше нічого не зникло.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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    • enzian | 15 вересня 2017, 11:05

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