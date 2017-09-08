Справу пастора церкви «Нове покоління», який утримував у неволі 40 людей, передали до суду

Прокуратура Полтавщини затвердила та направила до Київського райсуду Полтави обвинувальний акт за фактом незаконного позбавлення волі людей під виглядом лікування від нарко- та ігроманії, а також алкоголізму.

Про це повідомив прокурор відділу прокуратури області Ярослав Толмачев, пише Полтавщина.

Керівника громадської організації та особу, яка проводила в приміщенні організації релігійні обряди, обвинувачують у незаконному позбавленні волі, вчиненому щодо двох та більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, здійснюваному протягом тривалого часу (ч.2 ст.146 ККУ). Окрім цього, керівника ГО судитимуть за незаконне заволодіння паспортом (ч.3 ст.357 ККУ), а пастора — за погрозу насильством щодо правоохоронців у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч.1 ст.345 ККУ).

Нагадаємо, діяльність релігійної ГО, яка примусово утримувала понад 40 осіб у Полтаві під виглядом лікування від алкоголізму, наркоманії та ігрової залежності, правоохоронці викрили у квітні цього року. Родичі «хворих» платили по 3 000 гривень щомісяця за «лікування».

Як з’ясувала «Полтавщина», до діяльності організації безпосередньо причетний пастор церкви «Нове покоління» Олег Пурімов. ГО ж, про яке ведуть мову правоохоронці, має назву «Нова доля країни». Керівником організації, за даними Мін’юсту, є прописаний у Дніпропетровській області Віталій Марченко. Ці дані пізніше знайшли підтвердження і в ухвалах, опублікованих у реєстрі судових рішень.

За словами прокурора Ярослава Толмачева, під час першочергових слідчих дій правоохоронці побачили у будинку понад 40 людей. Половина з них зазначили, що знаходились тут не за власним бажанням. Проте під час подальшого розслідування більшість змінила своє ставлення і не висловлювала претензій ні до громадської організації, ні до її керівництва.

Згідно з даними реєстру судових рішень, за 5 місяців слідства правоохоронцям вдалося вмовити двох постраждалих дати свідчення проти тих, хто їх утримував. Одна з них вирішила пройти лікування від наркоманії. 6 січня 2017 року Олег Пурімов забрав жінку з зупинки «4-та поліклініка» на своєму автомобілі Нyundai Sonata і привіз у будинок по вул. Селянська, 17, де і «лікували» решту утримуваних в неволі. Там «хвору» зустрів Віталій Марченко.

Жінка провела у будинку 2 тижні і зрозуміла, що лікування від наркоманії їй не надають. Вона попросила Олега Пурімова відпустити її, але той не дозволив піти і застосував «фізичне і психологічне насильство». Дії пастора зрозумілі — за час перебування «хворої» у «центрі» він отримав від її родичів 3 593 грн за нібито лікування від наркоманії.

З другим потерпілим Пурімов та Марченко були більш жорсткі. 25 квітня 2017 року його схопили на вул. Соборності у Кременчуці. Обвинувачені, разом із ще двома чоловіками, запхали потерпілого до Daеwoo Lanos і привели у Полтаву на вул. Селянську, 17. Чоловіка збиралися «лікувати» від алкоголізму. За це Олег Пурімов отримав 5 200 грн від родичів постраждалого. Йому пощастило, що наступного дня до будинку завітали правоохоронці, які вели розслідування діяльності організації з березня цього року.

Крім того, поліція завітала і до квартири пастора. Під час оперативних дій на кухні Олег Пурімов вихопив з рук слідчого мобільний телефон, який той збирався вилучити. Коли правоохоронці спробували його забрати, пастор вчинив опір, схопився за ніж і почав ним махати та погрожував застосувати, а також намагався вигнати поліцію зі свого помешкання.

В той же день, 27 квітня Олегу Пурімову оголосили про підозру, а наступного дня — посадили під цілодобовий домашній арешт. Пастор намагався оскаржити таку міру запобіжного заходу в апеляційному суді. Він просив пом’якшити арешт і заборонити йому полишати квартиру лише з 22:30 до 06:00, але жодне з його клопотань не задовольнили.

Втім, цілодобовий домашній арешт не завадив Олегу Пурімову проводити проповіді. Судячи з YouTube-каналу церкви «Нове покоління», пастор відкрито виступав перед слухачами протягом усього строку запобіжного заходу. Він читав проповіді 30 квітня, 7, 14, 21 та 28 травня, 4, 11, 18 та 25 червня, 16, 23 та 30 липня, 6, 13, 20 та 27 серпня. Останній виступ проходив 10 вересня, хоча Пурімов має бути під домашнім арештом аж до 27 вересня.

За даними реєстру судових рішень, Олег Пурімов народився у Кривому Розі. Він одружений і має кількох неповнолітніх дітей. Також пастор має вже погашену судимість. Попереднє судове засідання за обвинувальним актом щодо поневолення людей стосовно нього поки не призначено.