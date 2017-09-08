- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Виставкою «ікон» з мавпячими мордами зацікавилися правоохоронні органи
13 вересня 2017, 12:56 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Виставка "Психодарвінізм: еволюція психів" стартувала ще у травні в галереї "Карась" на Андріївському узвозі. Як повідомляє УНІАН з посиланням на "Комсомольську правду в Україні", серед робіт "дарвіністською" серії художника, на стінах висіли православні ікони, куди замість зображення святих, автор вписав мавпячі морди.
9 вересня стало відомо, що за фактом виставки заведено кримінальну справу за статтею 161 Кримінального Кодексу: "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії". "Справа перебуває на розгляді. Отримана скарга, і зараз ведеться розслідування за фактом виставки", - говорить начальник прес-служби поліції Оксана Блищик.
Заступник голови інституту соціальних досліджень Юрій Ноєвий, був тим "непроханим гостем", хто 9 червня прийшов у галерею та склав акт з поліцією про образу почуттів віруючих: "Я прекрасно розумів, куди я йду й навіщо – запобігти поширенню екстремістських речей. Вважаю, що художник Ілля Чичкан створив свою колекцію "Психодарвінізм" розуміючи, що картини здатні образити почуття віруючих українців.
Ілля Чичкан є представником лівих політичних поглядів і створював свої ікони з метою провокації.
Художником він може називати себе і навіть вважатися таким, але релігія є невід'ємною частиною української культури, і поміщаючи в образи святих – мавп – це ні що інше, як образа самих українців та їхньої культури. Я бачив ці картини на власні очі – це, мабуть, колись були справжні ікони, і Чичкан просто познущався над ними. Зараз він може розповідати все що завгодно. Але для того щоб розуміти, про що я кажу – виставку потрібно було відвідати. А картини вже зняті", - сказав він.
"Я придумав для себе концепцію психодарвінізму й така моя теорія. За основу не бралися справжні ікони з ликами святих, які я вписав мавп. Це моя інтерпретація на задану тему", - пояснив художник.
Нині художник перебуває в Індії. "Перше питання, яке варто поставити, чи є це богохульством? Якщо дані картини перероблені з релігійного зображення, то так, це вже наруга над іконою й ніщо інше як богохульство й образа почуттів віруючих. Якщо ж картини намальовані з чистого аркуша, то до виставки такого жанру слід ставитися як до абстракції і не приймати на свій рахунок", - сказав Ігор Хроненко, доцент Київської духовної академії, співробітник музею Києво-Печерська лавра.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Домініканці відкрили у Харкові монастир | 13 вересня 2017, 14:04 | РКЦ в Україні |
Патріарх Філарет вшанував новітніх героїв на Личакові у Львові | 13 вересня 2017, 13:52 | УПЦ КП |
Капелан Ігор Петренко прокоментував своє затримання | 13 вересня 2017, 13:44 | Релігія і політика |
Глава УГКЦ на Форумі видавців презентуватиме книгу про життя і заповіт Патріарха Йосифа Сліпого | 13 вересня 2017, 13:10 | УГКЦ |
Виставкою «ікон» з мавпячими мордами зацікавилися правоохоронні органи | 13 вересня 2017, 12:56 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
Останні коментарі
- 13 вересня 2017, 18:51
Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна, Деяния 9:5. Кто ещё не знает откуда ноги растут у обмана служителей церкви, всем говорю: читайте т.н. ветхий и новый, заветы, где всё |
- 13 вересня 2017, 14:07
А ще говорять, що церква не вмішується у політику...Вмішується - і УПЦ КП, і УПЦ МП...і, на жаль, не для зміцнення державності, а для її розхитування... Вже одного ...швілі мали ( Джугашвілі, Сталіна |
- 13 вересня 2017, 10:04
Ну таке, крім якісних фото нічого по суті немає. Іван Зоря вже давно заробив собі репутації відносного правдивого спекулянта, тому подача занадто крихка для перевірки. Але фото якісні , гарна |
- 13 вересня 2017, 10:01
А хто такі КП? Справа тільки в тому що це псевдо Церква яку знають лише в Україні і ніяка Церква (ті що входять в сітове Православя) не визнають цю структуру. Тому так ставити питання недоречно. Хіба |
- 13 вересня 2017, 08:52
Матеріал який тиружує пані Тетяна більше схоже на білетристику, так як такі організації створюються людьми які іноді є вірянами. А в більшості випадків звичайні маргінали і приходячи до Церкви |
Популярні статті місяця
26 серпня 2017, 10:54 | Аналітика | 9 вересня 2017, 12:22
Український аспект візиту кардинала П’єтро Пароліна до Росії
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 5 вересня 2017, 14:39
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі