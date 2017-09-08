Виставкою «ікон» з мавпячими мордами зацікавилися правоохоронні органи

Виставка "Психодарвінізм: еволюція психів" стартувала ще у травні в галереї "Карась" на Андріївському узвозі. Як повідомляє УНІАН з посиланням на "Комсомольську правду в Україні", серед робіт "дарвіністською" серії художника, на стінах висіли православні ікони, куди замість зображення святих, автор вписав мавпячі морди.

9 вересня стало відомо, що за фактом виставки заведено кримінальну справу за статтею 161 Кримінального Кодексу: "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії". "Справа перебуває на розгляді. Отримана скарга, і зараз ведеться розслідування за фактом виставки", - говорить начальник прес-служби поліції Оксана Блищик.

Заступник голови інституту соціальних досліджень Юрій Ноєвий, був тим "непроханим гостем", хто 9 червня прийшов у галерею та склав акт з поліцією про образу почуттів віруючих: "Я прекрасно розумів, куди я йду й навіщо – запобігти поширенню екстремістських речей. Вважаю, що художник Ілля Чичкан створив свою колекцію "Психодарвінізм" розуміючи, що картини здатні образити почуття віруючих українців.

Ілля Чичкан є представником лівих політичних поглядів і створював свої ікони з метою провокації.

Художником він може називати себе і навіть вважатися таким, але релігія є невід'ємною частиною української культури, і поміщаючи в образи святих – мавп – це ні що інше, як образа самих українців та їхньої культури. Я бачив ці картини на власні очі – це, мабуть, колись були справжні ікони, і Чичкан просто познущався над ними. Зараз він може розповідати все що завгодно. Але для того щоб розуміти, про що я кажу – виставку потрібно було відвідати. А картини вже зняті", - сказав він.

"Я придумав для себе концепцію психодарвінізму й така моя теорія. За основу не бралися справжні ікони з ликами святих, які я вписав мавп. Це моя інтерпретація на задану тему", - пояснив художник.

Нині художник перебуває в Індії. "Перше питання, яке варто поставити, чи є це богохульством? Якщо дані картини перероблені з релігійного зображення, то так, це вже наруга над іконою й ніщо інше як богохульство й образа почуттів віруючих. Якщо ж картини намальовані з чистого аркуша, то до виставки такого жанру слід ставитися як до абстракції і не приймати на свій рахунок", - сказав Ігор Хроненко, доцент Київської духовної академії, співробітник музею Києво-Печерська лавра.