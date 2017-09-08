З храму УПЦ (МП) на Харківщині викрали золоті та срібні речі

Поліція розшукує злочинців, які обікрали храм Казанської Божої Матері УПЦ (МП), що діє у м. Первомайському Харківської області.

Про це Укрінформу повідомила прес-офіцер відділу комунікацій поліцейського главку в Харківській області Олександра Алексеєва.

"7 вересня до поліції надійшло повідомлення від 21-річного мешканця міста Первомайський, сина настоятеля храму Казанської Божої Матері. Він розповів, що вночі невідомі викрали з приміщення золоті та срібні вироби", - зазначила Алексеєва.

За її словами, охоронець храму пояснив, що скоріш за все зловмисники пройшли до храму ще під час вечірньої служби, піднялись на верхній поверх, де і залишились до закриття храму.

"Вранці охоронець побачив, що вікно, розташоване над входом, відчинене та з нього звисає канат", - додала Алексеєва.

З місця події вилучені відбитки пальців та речові докази. Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

"Загальна вага та сума викраденого встановлюється. Це може бути найбільша крадіжка з храму за останні роки", - пояснила Алексеєва.

Як сказав референт Харківської єпархії УПЦ (МП) Деніс Залога, продовжується оцінювання викраденого.

У Харківській області діє більше 300 храмів УПЦ (МП).