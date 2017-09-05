Протоєрея УПЦ, який побив священика УПЦ КП, відсторонили від служіння

6 вересня 2017, 11:40 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Бійка_1.jpgВіталія Бугу, священнослужителя УПЦ (МП), який на свято Успіння Пресвятої Богородиці побив священика із Київського Патріархату, відсторонив від служіння митрополит Рівненський та Острозький УПЦ Варфоломій.

"Таке рішення владика прийняв після того, як дізнався подробиці бійки", - йдеться в повідомленні "Рівне вечірнє".

Окрім того, священика зняли з посади настоятеля Свято-Троїцького храму у селі Повча Дубенського району та позбавили усіх раніше наданих церковних нагород.

Віталій Буга попросив вибачення у своїх прихожан та православних вірян, "яких через свої необдумані дії ввів у спокусу, щиро розкаюється та сподівається на прощення і примирення, насамперед від людини, котру образив".

 

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теги до статті:Віталій Буга,Міжправославні стосунки
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    • anatolius | 5 вересня 2017, 19:20

      Ви, мабуть, не уважно читали і сам текст статті, і повідомлення сайту Ватикану на яке посилаєтесь.

    • Микола Матківський | 5 вересня 2017, 18:51

      Невже в Україні є Закарпатська римо-католицька церква? Відірвана від Мукачівської дієцезії?

    • Стефан | 5 вересня 2017, 14:41

      От имени России выступают те, кто сто лет назад незаконно, путём лжи, обмана и массовых убийств начал управлять захваченной территорией страны. 100 лет уничтожения добра и справедливости.

    • Василий Петров | 5 вересня 2017, 14:39

      И чем больше звание т.н. душпастырей, начиная от самого малого, как пономарь и до епископа, митрополита, патриарха, тем большая дань возлагается к ногам их и тем громче свидетельство их о себе в том,

    • Василий Петров | 5 вересня 2017, 14:18

      Итак, всякий, приходящий в церковь с деньгами, равно как и всякий т.н. душпастырь эти деньги принимающий, эти оба тем самым уже свидетельствуют о себе, что отвергаются Царства Небесного!!!!!

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