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Протоєрея УПЦ, який побив священика УПЦ КП, відсторонили від служіння
6 вересня 2017, 11:40 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Віталія Бугу, священнослужителя УПЦ (МП), який на свято Успіння Пресвятої Богородиці побив священика із Київського Патріархату, відсторонив від служіння митрополит Рівненський та Острозький УПЦ Варфоломій.
"Таке рішення владика прийняв після того, як дізнався подробиці бійки", - йдеться в повідомленні "Рівне вечірнє".
Окрім того, священика зняли з посади настоятеля Свято-Троїцького храму у селі Повча Дубенського району та позбавили усіх раніше наданих церковних нагород.
Віталій Буга попросив вибачення у своїх прихожан та православних вірян, "яких через свої необдумані дії ввів у спокусу, щиро розкаюється та сподівається на прощення і примирення, насамперед від людини, котру образив".
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