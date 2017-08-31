- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Три жінки намагалися «штурмом» взяти зачинений монастир у Москві
4 вересня 2017, 09:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Три жінки під виглядом паломниць намагалися потрапити на територію Покровського ставропігійного жіночого монастиря, розташованого в Москві за адресою Таганська вулиця, будинок № 48. Про це повідомляє Росбалт.
Відзначається, що монастир був уже закритий для відвідування, але хуліганки почали з усіх сил бити в його двері. За даними сайту монастиря, він відкритий щодня з 7 до 20 годин, у неділю – з 6 до 20 годин.
Дівчат затримали на місці і доставили в поліцію, проводиться дослідча перевірка.
«Три людини доставлені у відділення поліції після того, як разом з групою людей намагалися проникнути в Покровський монастир, стукаючи в його двері», – розповіли в МВС.
В даний час монастир закритий для відвідування. Яке покарання загрожує порушникам, поки не уточнюється.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Громади УПЦ КП в Білій Церкві сприятимуть поверненню римо-католикам колишнього костелу | 4 вересня 2017, 16:01 | Земельні і мaйнові проблеми |
Попри нарікання на утиски, на Прикарпатті діє понад три десятки церков і монастирів УПЦ (МП) | 4 вересня 2017, 13:10 | УПЦ (МП) | |
Унікальну знахідну виявили у церкві на Тернопільщині | 4 вересня 2017, 12:43 | Історія, археологія |
У Південній Кореї Церква стурбована ядерною політикою півострова | 4 вересня 2017, 12:33 | Світові |
«У Криму утискають громаду УПЦ КП лише за її українську позицію», – УГКЦ | 4 вересня 2017, 12:03 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Останні коментарі
- 4 вересня 2017, 15:53
Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие |
- 4 вересня 2017, 15:37
Итак, возникает вопрос, можно ли верить пастырю, который получает вознаграждение от паствы или попросту является для неё нахлебником??? Христос говорит нам ясно и понятно: НЕТ и ещё раз НЕТ!!!!! |
- 4 вересня 2017, 13:39
Факт роботи попереднього ми маємо зараз - нічого ніде не зруйновано, та навіть поновленно. По Україні більшість памяток вже давно зруйнували та відправили у вічність з руки пересічного українця. |
- 4 вересня 2017, 13:33 |
- 3 вересня 2017, 16:39 |
Популярні статті місяця
24 серпня 2017, 11:24 | Надзвичайні ситуації | 28 серпня 2017, 14:37
Самогубство в Почаївській лаврі: колишній військовий звів рахунки з життям
29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 29 серпня 2017, 16:20
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 4 вересня 2017, 15:53
«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
Коментарі