Три жінки намагалися «штурмом» взяти зачинений монастир у Москві

4 вересня 2017, 09:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Три жінки під виглядом паломниць намагалися потрапити на територію Покровського ставропігійного жіночого монастиря, розташованого в Москві за адресою Таганська вулиця, будинок № 48. Про це повідомляє Росбалт.

Відзначається, що монастир був уже закритий для відвідування, але хуліганки почали з усіх сил бити в його двері. За даними сайту монастиря, він відкритий щодня з 7 до 20 годин, у неділю – з 6 до 20 годин.

Дівчат затримали на місці і доставили в поліцію, проводиться дослідча перевірка.

«Три людини доставлені у відділення поліції після того, як разом з групою людей намагалися проникнути в Покровський монастир, стукаючи в його двері», – розповіли в МВС.

В даний час монастир закритий для відвідування. Яке покарання загрожує порушникам, поки не уточнюється.

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    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:53

      Принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а Божие

    • Василий Петров | 4 вересня 2017, 15:37

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    • Orest | 4 вересня 2017, 13:39

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    • enzian | 4 вересня 2017, 13:33

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    • enzian | 3 вересня 2017, 16:39

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