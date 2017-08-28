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«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі
31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У настоятеля храму святої Марії Магдалини УПЦ (МП) В'ячеслава Землянського, що на вулиці Бернардацці (Червоних Зірок) вкрали цінностей на 143 тисячі гривень.
Крадіжка сталася 19 серпня, між 15:00 і 15:20. Злодій пробрався до кабінету священика, розташованого на другому поверсі храму, і виніс звідти золотий ланцюг подвійного плетіння, золотий хрест з розп'яттям вартістю 40 тисяч гривень, наручний годинник Patek Philippe за 15 тис. гривень, золотий браслет вартістю 80 тисяч, а також iPhone 6 вартістю 8 тисяч гривень.
Поліцейські затримали злодія в той же день. Ним виявився раніше судимий житель Хмельницької області. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю виходу під заставу в розмірі 128 тисяч гривень. Про це повідомляє «Думская».
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