«Бог дав - Бог взяв»: Гучне пограбування настоятеля храму УПЦ (МП) в Одесі

31 серпня 2017, 10:48 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У настоятеля храму святої Марії Магдалини УПЦ (МП) В'ячеслава Землянського, що на вулиці Бернардацці (Червоних Зірок) вкрали цінностей на 143 тисячі гривень.

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Крадіжка сталася 19 серпня, між 15:00 і 15:20. Злодій пробрався до кабінету священика, розташованого  на другому поверсі храму, і виніс звідти золотий ланцюг подвійного плетіння, золотий хрест з розп'яттям вартістю 40 тисяч гривень, наручний годинник Patek Philippe за 15 тис. гривень, золотий браслет вартістю 80 тисяч, а також iPhone 6 вартістю 8 тисяч гривень.

Поліцейські затримали злодія в той же день. Ним виявився раніше судимий житель Хмельницької області. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю виходу під заставу в розмірі 128 тисяч гривень. Про це повідомляє «Думская».

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теги до статті:Пограбування
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    • enzian | 30 серпня 2017, 15:34

      Нехай почуваються як удома, але не забувають, що все ж таки в гостях.

    • igorshevchuk | 29 серпня 2017, 20:03

      "Звідки дитина могла знати про своє майбутнє покликання?" Це - можливе.

    • анатолій дутчак | 29 серпня 2017, 18:30

      Якщо колись Ульянов, Джугашвілі чи фюрер прийняли хрещення в Церкві і потім, раз чи більше, відвідали храм - це означає що Церква мала зв'язки з РДСРП(б) чи з НСРПН? Якщо хлоп ранком побив жінку а

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

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