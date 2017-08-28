На Рівненщині священик УПЦ (МП) вибив зуба священику УПЦ КП

Про те, що священик УПЦ (Московського Патріархату) в селі Повча Дубенського району побив священика єпархії Київського Патріархату протоієрея Олександра Тимощука, повідомив 28 серпня керівник прес-служби Рівненської єпархії УПЦ КП Василь Рудніцький.

За його словами, отець Олександр приїхав у село, щоб забрати свою дружину зі школи, де вона працює. Незрозуміло через що, але виникла бійка, у результаті чого священик УПЦ КП залишився без зуба.

Як пишуть у коментарях, кривдником називають настоятеля церкви Святої Трійці у селі Повча Віталія Бугу.

Василь Рудніцький розповів журналісту порталу "ЧаРівне.інфо", що священик УПЦ (МП) накинувся на отця Олександра з кулаками, коли той сидів у машині:

«Олександр чекав у машині свою дружину. Аж раптом побачив, що до нього йде цей священик. Він йому неодноразово погрожував, і не лише йому, але й Дубенському благочинному. Він наніс священику нашої єпархії мінімум 20 ударів у голову та вибив йому зуб. Це все відбувалося при свідках», - каже Василь Рудніцький.

З його слів, отець Олександр звернувся до поліції, на місці інциденту працювали правоохоронці.

Журналісти ERVE.ua вияснили причину такої агресії священика УПЦ (МП). «Близько 11:30 я приїхав до школи у селі Повча, оскільки матушка там працює, — розповів їм о. Олександр. Чекав на неї в машині. До авта підійшов священик Віталій Буга. Він був у підряснику і з хрестом на грудях. Спочатку я не зрозумів, що відбувається. Він почав мене бути. Вибив мені зуба. Кров розбризкалась по салону машини. Священик, під час нанесення мені ударів, промовив, що це мені за те, що я хрестив у нього на парафії. Так, я дійсно хрестив, але у своїх парафіян. Так само, як і він хрестить своїх парафіян та території моєї парафії».

Після прикрого інциденту в село Повча приїхала поліція. Тим часом у Миколаївці повинен був відбутися чин поховання, який мав служити отець Олександр. Проте постраждалому стало погано. І покійника ховали інші священики. Зараз отець Олександр скаржиться на болі у голові.