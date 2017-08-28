На Рівненщині священик УПЦ (МП) вибив зуба священику УПЦ КП

29 серпня 2017, 09:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 8 |   | Код для блогу |  | 

Про те, що священик УПЦ (Московського Патріархату) в селі Повча Дубенського району побив священика єпархії Київського Патріархату протоієрея Олександра Тимощука, повідомив 28 серпня керівник прес-служби Рівненської єпархії УПЦ КП Василь Рудніцький.

За його словами, отець Олександр приїхав у село, щоб забрати свою дружину зі школи, де вона працює. Незрозуміло через що, але виникла бійка, у результаті чого  священик УПЦ КП залишився без зуба. 

Як пишуть у коментарях, кривдником називають настоятеля церкви Святої Трійці у селі Повча Віталія Бугу. 

Василь Рудніцький розповів журналісту порталу "ЧаРівне.інфо", що священик УПЦ (МП) накинувся на отця Олександра з кулаками, коли той сидів у машині: 

«Олександр чекав у машині свою дружину. Аж раптом побачив, що до нього йде цей священик. Він йому неодноразово погрожував, і не лише йому, але й Дубенському благочинному. Він наніс священику нашої єпархії мінімум 20 ударів у голову та вибив йому зуб. Це все відбувалося при свідках», - каже Василь Рудніцький. 

З його слів, отець Олександр звернувся до поліції, на місці інциденту працювали правоохоронці.

Журналісти ERVE.ua вияснили причину такої агресії священика УПЦ (МП). «Близько 11:30 я приїхав до школи у селі Повча, оскільки матушка там працює, — розповів їм о. Олександр. Чекав на неї в машині. До авта підійшов священик Віталій Буга. Він був у підряснику і з хрестом на грудях. Спочатку я не зрозумів, що відбувається. Він почав мене бути. Вибив мені зуба. Кров розбризкалась по салону машини. Священик, під час нанесення мені ударів, промовив, що це мені за те, що я хрестив у нього на парафії. Так, я дійсно хрестив, але у своїх парафіян. Так само, як і він хрестить своїх парафіян та території моєї парафії».

Після прикрого інциденту в село Повча приїхала поліція. Тим часом у Миколаївці повинен був відбутися чин поховання, який мав служити отець Олександр. Проте постраждалому стало погано. І покійника ховали інші священики. Зараз отець Олександр скаржиться на болі у голові.

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теги до статті:Скандали, кримінал
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8коментарів

Коментарі

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  • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20
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    Бабло рулит.

  • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 14:42
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    А чому журналісти не вияснили причину такої агресії у о.Віталія і чи взагалі була така агресія? І про "20 ударів в голову", можете уявити як би виглядало обличчя після 20 ударів, як мінімум струс головного мозку і точно не дві подряпини на обличчі.

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:21
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      Причину вияснили, сам нападник, коли бив, кричав за що. Але що це за методи попівські виясняти так стосунки? А якщо завтра приїде ПС і "поспілкується" так з тим батюшкою, що ніякий стоматолог йому не допоможе? Що буде далі?

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12
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      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

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  • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

    Бабло рулит.

  • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

    Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

  • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

    А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело.

  • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

    Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в

  • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

    Я вже надивився брехні від СПЖ. І як вони перекручують інформацію також бачив. І вони самі не користуються офіційними даними поліції, а подають виключно як їм зручно, як потрібно замовникам. Особливо

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