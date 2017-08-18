Вандали розбили старовинний склеп та намагались пограбувати церкву у Трускавці

23 серпня 2017, 19:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Трускавці злодії хотіли пограбувати церкву Покрови Пресвятої Богородиці. Як зауважив інспектор групи реагування Трускавецького відділу поліції, старший лейтенант Андрій Пахович, зловмисники у темну пору доби розбили вікно у храмі та хотіли у нього потрапити, повідомляє видання "Джерела Трускавця".

Однак у церкві спрацювала сигналізація. Це і зашкодило грабіжникам втілити у життя свій нехитрий план. У Трускавецькому відділку поліції кажуть – це далеко не перша спроба зловмисників заволодіти церковним майном та грошима напередодні свят. Окрім цього, декількома тижнями раніше у курортному Трускавці злодії розбили старовинний родинний склеп на місцевому кладовищі. У ньому зловмисники, швидше за все, шукали прикраси, припускають правоохоронці міста. Відтак, виставлятимуть патрульну охорону поблизу храмів оздоровниці напередодні великих релігійних свят, щоб таким чином вберегти місцеві святині від посягань на них. Про це інформує УНІАН-релігії.

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теги до статті:Пограбування храмів
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