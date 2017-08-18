У Волинській єпархії УПЦ (МП) за ніч пограбували одразу два храми

21 серпня 2017, 16:31 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

В ніч з 19 на 20 серпня, одразу в два храми Волинської єпархії УПЦ (МП) було вчинено незаконне проникнення з метою крадіжки. Подія трапилась у селах Квасів та Охлопів Горохівського району (Мар’янівське благочиння).

У Спасо-Преображенському храмі села Квасів злочинці демонтували вікно, через яке потрапили до храму. Злодіями було вкрадено гроші з храмової карнавки та сейфу. Так само грабіжники потрапили до Свято-Миколаївського храму села Охлопів, однак звідти їм довелось піти з порожніми руками.

Відповідні заяви щодо незаконного проникнення у храмові будівлі було направлено у місцеву поліцію. Триває слідство, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ (МП).

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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