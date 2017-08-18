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У Волинській єпархії УПЦ (МП) за ніч пограбували одразу два храми
21 серпня 2017, 16:31 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
В ніч з 19 на 20 серпня, одразу в два храми Волинської єпархії УПЦ (МП) було вчинено незаконне проникнення з метою крадіжки. Подія трапилась у селах Квасів та Охлопів Горохівського району (Мар’янівське благочиння).
У Спасо-Преображенському храмі села Квасів злочинці демонтували вікно, через яке потрапили до храму. Злодіями було вкрадено гроші з храмової карнавки та сейфу. Так само грабіжники потрапили до Свято-Миколаївського храму села Охлопів, однак звідти їм довелось піти з порожніми руками.
Відповідні заяви щодо незаконного проникнення у храмові будівлі було направлено у місцеву поліцію. Триває слідство, повідомляє сайт Волинської єпархії УПЦ (МП).
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