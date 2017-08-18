Старовинну ікону намагалися вивезти в Росію

21 серпня 2017, 13:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби 20 серпня виявили старовинну ікону.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Так, близько опівночі в пункт пропуску «Бачівськ» прибув автомобіль «Фольксваген» української реєстрації. На ньому до Російської Федерації в якості пасажира слідувала громадянка України 1944 року народження, жителька Сумщини. Під час огляду особистих речей нашої співвітчизниці, які знаходилися в багажнику автівки, правоохоронцями було виявлено дерев’яну ікону, що, можливо, становить культурну та історичну цінність.

Ікону вилучено та передано працівникам ДФС. Триває експертиза.

Система Orphus
теги до статті:Вивезення,Ікони
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • dutchak1 | 21 серпня 2017, 16:10

      це був я

    • undefined | 21 серпня 2017, 16:07

      Тут треба спочатку визначитись. Я ж сказав – у нас записаний в Конституції цивілізований принцип відділення держави від релігії. А всі ці речі – «Церковь должна служить своему государству верой, но

    • Василий Петров | 21 серпня 2017, 14:31

      Желание первенствовать, как давняя апостольская традиция, всегда была противна Христу: А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом себе не называйте

    • Василий Петров | 21 серпня 2017, 12:21

      С сожалением приходится констатировать: государство стало заложником борьбы за власть между конфессиональными представительствами, двумя основными из которых являются КП и МП, каждые из которых

    • Василий Петров | 21 серпня 2017, 11:36

      На самом деле церковь уже тесно интегрирована с государством через институт капеланства в армии, уроки христианской этики и морали в школах и ВУЗах. Такая деятельность уже давно требует правового

    Популярні статті місяця